Entrevista a India Martínez: "Hay un proyecto grande entre manos"

La Fundación Emerge organizó, el pasado viernes 8 de junio, su II Cena Benéfica que tuvo lugar en el Club Zaudín Golf (Tomares) con un objetivo: la recaudación de fondos para la Asociación Síndrome Williams España. Y, como no podía ser de otra forma, este acto contó con una madrina de lujo: India Martínez. La cordobesa amadrinó este evento demostrando, una vez más, su forma de ser: sencilla y humana. VAVEL tuvo la oportunidad de acudir al evento e India Martínez repasó todo lo correspondiente a la gala y a estos últimos años de carrera.

Pregunta. ¿Cómo se siente al ser madrina de un evento tan importante?

Respuesta. Estoy contentísima con que hayan contado conmigo porque siempre hay que hacer lo que mejor uno pueda para estos casos. Hay mucha gente que lo pasa muy mal… Familias y niños con estas enfermedades, como el Síndrome de Williams. Hay que echarles una mano. Si viniendo a la gala hacemos mucha más fuerza todos juntos, pues por eso me sumo.

P. ¿Qué espera India Martínez de dicho evento?

R. Sobre todo, pasarlo bien con los amigos y disfrutarlo muchísimo; pero sobre todo apoyar esta causa.

P. ¿Por qué decide amadrinar dicho evento?

R.- Principalmente por la causa, porque me conmueve muchísimo. Estamos en Andalucía y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Después me he ido enterando que vienen muchos amigos míos y tenía ganas de reencontrarme con ellos, con gente buena que hace cosas así de bonitas.

P. Ha pasado un cerca de un año y medio desde que se publicó Te cuento un secreto, ¿qué balance hace del mismo?

R. Buenísimo. Me ha dado muchas alegrías. Una gira increíble, creo que ha sido la gira más grande, más extensa, que hemos hecho hasta día de hoy: hemos hecho más de 60 conciertos. Hemos pasado por ciudades que ni siquiera había pisado antes de España y de fuera de España, también. Así que buenísimo.

P. Y después de un año de gira con Tour Secreto, ¿qué se lleva de la misma?

R. Pues todo el cariño de la gente. Esos encuentros que hemos tenido… Toda la gente que se va sumando, cada vez más y que se hacen una piña fuerte.

P. Supongo que, cuando uno está de gira, tiene poco tiempo para pensar. Ahora, con la finalización de la gira, ¿en qué piensa India Martínez?

R. Pienso en el siguiente disco (risas). En seguir diciendo cosas, seguir transmitiendo y creando música. Volviendo, sin olvidar mis raíces, a mis orígenes. Descansar un poquito que también viene bien y ver a la familia para cuando esté otra vez de gira tenga fuerza y energía.

P. ¿Tiene nuevos proyectos en mente?

R. Tengo en mente un nuevo disco que, no solo vamos a lanzarlo en España, sino que también fuera. Es más, quizás tengamos un apoyo fuera. A diferencia de lo que hemos venido haciendo despacito con anterioridad, ahora, seguramente, vayamos a tener un apoyo fuera discográfico y de management. Hay un proyecto grande entre manos. De momento, tengo cosas en maqueta.

P. ¿Un mensaje para sus seguidores?

R. Les diría que yo los echo más de menos que ellos a mí (risas). Que tengo muchas ganas de verlos, en el escenario sobre todo, y darles canciones nuevas que estoy segura de que les va a encantar. Lo que se está cociendo por ahí, me gusta mucho.