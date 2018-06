Beyoncé y Jay-Z lanzan un nuevo álbum en primicia, 'Everything is love'

Google Plus

La pareja formada por Beyoncé y Jay-Z es una de las más aclamadas del panorama musical mundial, y desde que en 2014 realizaron una gira conjunta, On The Run Tour, los rumores de un disco conjunto saltaron a los medios. Sin embargo, tras casi cuatro años, los fans ya lo habían olvidado y las posibilidades de ello, estaban disipadas.

Este mismo sábado 16 de junio, a menos de un mes para que ambos pasen por nuestro país en concierto, han lanzado 'Everything is love', su primer álbum conjunto como pareja. Aunque ya habían realizado numerosas colaboraciones, siendo una de las más conocidas la famosa 'Crazy in love', primer single de Beyoncé en solitario y que hoy en día continúa siendo un himno entre sus fans.

El disco consta de 9 canciones que no se salen del estilo al que ambos acostumbran y, por el momento, solo se encuentra disponible en Tidal, la plataforma de música en streaming creada por Jay-Z. Internet se volvió loco cuando Beyoncé subió una fotografía a su perfil de Instagram de lo que parecía ser la portada de un álbum, consiguiendo casi 300.000 likes en solo 30 minutos.

El pasado marzo, Los 'Carters' —nombre artístico de pareja con el que se anuncian en Tidal— anunciaron una nueva gira conjunta, que sería la continuación de la que empezaron en 2014, y que ya ha comenzado sus primeros shows por Europa. El próximo 11 de julio pasarán por Barcelona en el único show en España, y aún quedan algunas entradas disponibles a la venta en Livenation.

Además, han lanzado a la vez el video del que, entendemos, es el primer single del disco, 'Apeshit', y ya acumula casi 100.000 visualizaciones. Sin duda, una de las mejores noticias que los fans de Beyoncé y Jay-Z podían recibir este fin de semana.