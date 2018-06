Ariana Grande lanzará 'Sweetener' el 17 de agosto

El mundo espera con ansia las nuevas canciones de una de las cantantes más exitosas y con más futuro de todo el planeta. Grande ha ido revelando los detalles de su cuarto álbum de estudio poco a poco, dejando que el misterio se apoderara de la larga espera de los arianators.

Sweetener verá la luz el próximo 17 de agosto, y antes de disfrutar del "plato principal", Ari ha querido ofrecer a sus seguidores unos apetitosos "aperitivos" para abrir boca. En abril la estrella americana estrenó el single No Tears Left To Cry, que a día de hoy se puede calificar de "pelotazo". De hecho, el videoclip oficial de YouTube cuenta con más de 320 millones de reproducciones.

El álbum contará con colaboraciones con otros artistas / Foto: Twitter oficial de Ariana Grande (@ArianaGrande)

Si algo ha carazterizado a Ariana Grande a lo largo de sus años en la industria musical es la valentía para renovar estilos y tendencias en lo que a la música se refiere. Yours Truly (2013), My Everything (2014) y Dangerous Woman (2016) fueron sus anterios CDs en los que combina temas pop como Into You y colaboraciones con raperos como en Everyday, tema que canta con Future. La tendencia de la cantante da a entender que no quiere ser encasillada en un único estilo, y gracias a su voz y talento, es capaz de crear canciones de puro Hip hop por un lado, y villancicos navideños por otro.

Cuenta atrás

Faltan menos de dos meses para Sweetener, y el pasado 20 de junio arrancó la pre-venta en la web oficial de Ariana Grande. Además, para celebrarlo, Ari estrenó el single the light is coming en el que colabora con su íntima amiga Nicki Minaj. Para este cuarto álbum de estudio, Grande ha preparado temas en los que participan la propia Minaj, Missy Elliott y Pharrell Williams. Poco a poco se irá acercando la fecha del lanzamiento, y no se descartan nuevas sorpresas por parte de Ariana Grande.