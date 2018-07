El Foro Iberoamericano vibró con Manolo García

Google Plus

El Foro Iberoamericano de La Rábida esperaba ansioso el concierto del cantante catalán que colgó el cartel de no hay billetes el pasado mes de marzo. El concierto de Manolo García deja paso al que tendrá lugar el próximo sábado 14 de julio con, el también artista catalán, Joan Manuel Serrat en la tercera actuación que tiene lugar en el enclave colombino de este verano.

Pasadas las 22:30 horas de la noche apareció Manolo García entre el público onubense que se dio cita en el Foro Iberoamericano de La Rábida para ofrecer un espectáculo de más de dos horas y media de duración. Canciones del nuevo disco Geometría del Rayo como Océano Azul, Nunca es tarde, En tu voz o Ardieron los fuegos tuvieron cabida dentro de un espectáculo donde el exvocalista de El Último de la Fila interpretó temas de la extinta banda como Pájaros de barro o Insurrección tema con el que cerró el concierto pasadas las 1:15 horas.

El artista catalán, junto a su hermana Carmen García o al también miembro de El Último de la Fila Juan Carlos García, se sintió como uno más de los aficionados congregados en el Foro al cantar varios temas paseándose entre el público micrófono en mano. Además, también tuvo palabras para la asociación ‘Ganaderas en red’, un colectivo femenino que desea dedicarse exclusivamente a las labores ganaderas y para la cual, Manolo García se ofrece a cantar con y para ellas.

También quiso dejar un recado a los internautas que se dedican a piratear los trabajos musicales del artista: “Llevan amargándome más de 15 años pero conmigo no acaba ni mi puta madre”, sentenció ante los aplausos y vítores de sus seguidores. Para los miles de ‘Manoleros’ que se dieron cita, el artista no defraudó en absoluto y esperan no tener que esperar varios años para verlo de nuevo por tierras onubenses.