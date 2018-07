Finaliza la 13º edición del BBK Live

Uno de los festivales más importantes de nuestro país, el bilbaíno BBK Live, pone hoy su broche final con las actuaciones de Gorillaz, Noel Gallagher’s high flying birds, Benjamine Clementine entre otros.

El Kobetamendi (o Monte Cobetas) se ha llenado de música desde el pasado 12 de julio. Al total de cinco escenarios que componían en la edición pasada el recinto del rey de los festivales del norte, este año se han sumado dos más: el Lasai, destinado a albergar una música más tranquila y el Akelarre, situado en el mismo camping y exclusivo para sus usuarios.

Durante estos tres días de música, se han subido a los escenarios del BBK Live artistas como Florence+ The Machine, Bad Gyal, Childish Gambino, Cigarettes after sex, The XX, y The chemical brothers entre muchísimos otros.

Además, dada su localización, el cartel no podía pasar por alto incluir música vasca, por lo que varios grupos como Seo & Dodosound, Cecilia Payne, Hakima Flissi, Ibon Errazkin, Lukiek, Rural Zombies, Pet Fennec, Borrokan y Aneguria también han tomado parte en el festival.

Música al alcance de todos

Pero la música no se ha limitado al Kobetamendi, sino que también ha descendido a la capital bizkaína, situándose varios escenarios en lugares tan emblemáticos de Bilbao como los alrededores del estadio de San Mamés, Jardines de Albia, las torres Isozaki y hasta el Muelle Pío Baroja con el escenario Barco by Jäger Music. Esta nueva medida, el Bilbao BBK Live Bereziak, busca acercar el arte de la música, no solo en cuestión de localización sino en cuanto economía se refiere, siendo los conciertos que acoge totalmente gratuitos.

Plano de los escenarios del BBK Live Bereziak en Bilbao/ Fuente: web oficial de BBK Live

Sábado de despedidas

Sin embargo, no son los festivaleros del BBK Live los únicos que recogen sus tiendas y guardan sus pulseras para el recuerdo, los famosos MadCool y Resurrection Fest también se despiden hasta el año que viene.

La organización del BBK Live no ha tardado en abrir boca y ya ha confirmado la primera banda que formará parte de su cartel de 2019: