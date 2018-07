Los cinco joyas ocultas en el cartel del Low Festival

El verano ya ha comenzado y el Low Festival está a la vuelta de la esquina. El último fin de semana de julio -del jueves 26 al domingo 29- miles de amantes de la música independiente se darán cita en Benidorm para disfrutar de uno de los mayores eventos en el país.

Artistas de la talla de Biffy Clyro, The Chemical Brothers, Izal, Los Planetas y Carlos Sadness harán las delicias del público que se de cita en el Estadio Municipal Guillermo Amor. Se espera que esta décima edición sea un nuevo éxito porque solo quedan los últimos mil abonos disponibles aquí con un coste de 76 euros mientras que las entradas de día cuestan 40 euros viernes o domingo y 46 euros para el sábado.

Horarios de todas las actuaciones del Low Festival | Foto: Low Festival

En VAVEL Música hemos analizado al completo el cartel del Low Festival y nos quedamos con los cinco grupos que creemos que se convertirán en la sorpresa del festival alicantino. Como ya ha ocurrido en años anteriores, el Low suele ser la oportunidad perfecta para que las bandas nóveles se den a conocer más todavía, como ha sido el caso de Nunatak -con quienes charlamos antes de su concierto- Shinova, Los Bengala o Naranja.

Lo positivo vuelve a ser la gran oferta complementaria que presenta el festival para no solo disfrutar de los grupos cabeza de cartel o bandas emergentes. El jueves será la fiesta de presentación gratuita en la Playa de Levante con Vive La Fete, Joe Crepúlsculo, Dj Friday y Dj Pollo 242. Así como la cercanía de la playa, estar en una ciudad turística como es Benidorm y programación paralela en la Zona Vip Pool.

Sienna, bocanada de aire fresco al indie nacional

Sienna llega al Low Festival por méritos propios tras haber vencido en el Certamen Emerge Alicante 2018, el concurso de bandas del festival. El joven artista, acompañado por su banda, logró imponerse a grandes bandas como Olivia en la final llevada a cabo en la Sala Stereo de Alicante.

Sienna ha lanzado su primer álbum que ha sido aplaudid por crítica y público | Foto: Sienna

En el primer álbum de Sienna, Trágico y Fugaz, destacan grandes canciones como Dos Cometas y El Clímax Final cantada con Gabriel de la Rosa de Shinova. Un proyecto personal donde Álex Sienna canta y compone sus temas que van desde el pop más enérgico al rock puro y personal. Su actuación será el sábado por la tarde, a las 19:00 horas, en el Escenario Jägermeister, aprovechando el final de la tarde para ofrecer todo la potencia sobre el escenario.

La terreta presente con Sra. Robinson

La banda alicantina será la encargada de hacer la delicia entre el público local que acuda el domingo a las diez y media de la noche al Escenario Jâgermeister. Los de la provincia acaban de sacar su tercer disco, "Nada Mejor", donde continúan apostando por el Rock And Roll puro, auténtico y clásico pero sin olvidarse de la honestidad y personalidad sobre el escenario. Sra. Robinson sigue la estela de la banda local del año pasado como era Montserrat.

Sra. Robinson presentando su último trabajo | Foto: Sra. Robinson

Poolshake, de Murcia al cielo

Poolshake puede ser la banda más sorprendete de la décima edición del Low Festival. El grupo, integrado por jóvenes que rondan los viente años, tiene el suficiente descaro para atreverse con un luminoso pop de guitarras que bien podría ser atribuido a un grupo internacional cabeza de cartel.

No se cierran puertas y aunque Murcia sea su casa no quieren perder la mirada internacional y sus singles así lo reflejan. Temas como Golden Smoothie y Pale Trees serán los encargados de hacer bailar, vibrar y saltar al público que se acerque al Escenario Jâgermeister del domingo a las doce de la noche. Otra de las facetas de los murcianos es su gran sentido del humor durante la actuación, comentando en clave humorística a través de su cantante todo lo que ocurre y se le pase por la cabeza mientras dure su concierto.

Monterrosa, el synthpop más bailable en la VIP Pool

El nuevo proyecto de Rocío Chillers y Esnórquel DJ se está convirtiendo en la sorpresa de la música nacional. La crítica especializada, como Radio 3 o Mondo Sonoro, les aplaude y cataloga como un dúo capaz de hacernos bailar mientras encontramos referencias tan actuales como Javiera Mena.

Monterrosa, el proyecto de Rocío Chillers y Dj Esnórquel | Foto: Monterrosa

Su primer single es Parálisis un tema que trata sobre el agotamiento tras una ruptura y "saturación de estímulos que derivan en bloqueo mental". Un problema al que solo le puedes poner solución bailando sin parar. Según ellos, su objetivo es que la gente que escuche sus canciones se encuentre igual de libre que cuando están en una pista de baile porque ahí es donde uno viste, siente, ama, se mueve y relaciona como quiere.

Elyella djs y su consagración definitva

Para cerrar la elección de nuestros cinco grupos favoritos para disfrutar en el Low Festival elegimos a unos artistas que, con el paso del tiempo desde 2010, han logrado imponerse con nombre propio en los principales festivales nacionales. Empezaron hace ocho años creando arquitecturas sónicas construídas en base a la electrónico, pop, rock e innovacción, y desde entonces el festival alicantino ha sido una de las paradas preferidas. El dúo es atrevido en cada una de sus actuaciones y el público bien lo base.

Elyella djs en el Low Festival | Foto: Javier Rosa, Low Festival

Nunca eres capaz de adivinar lo que ocurrirá cuando mezclan las canciones a su manera, en un estilo personal, haciendo que sea una experiencia tan agradable como "exquisitamente extraña"

Muchos temas son ya seña de identidad en la música nacional, como Magic, This is now, Get Away con la colaboración de Luis Rodríguez de León Benavente, y Todo lo que importa en colaboración con Viva Suecia.