Salva tus oídos, la música que no se oye, que se siente

En el marco de la campaña de concienciación social sobre la importancia del cuidado de la salud auditiva, un destacado número de actores, artistas, celebrities y músicos se han implicado y se irán implicando en las próximas semanas en el proyecto al que se ha bautizado con el nombre de #Salva tus oídos.

Con el objetivo de construir un modelo de conciencia respecto a este problema de salud para nada banal debido a las consecuencias de aislamiento y desigualdad que pueden a llegar las personas que lo padecen, serán numerosas las personalidades que aportarán su imagen y su granito de arena a esta gran iniciativa.

Imaginad por un momento que no podéis escuchar música, a vuestros artistas favoritos, imaginad los problemas de comunicación que tendríais que superar, por tanto todo proyecto dirigido hacia la concienciación y mejora en la calidad de las personas que pertenecen a este colectivo solo puede sumar adhesiones de solidaridad y desestigmatización de una realidad que está en la calle, en nuestras vidas, pero que para nada debe ser motivo de exclusión, sino de integración.

De alguna manera ubicar el foco de la sociedad en las vías ya existentes, pero también en el campo de la investigación. No hace demasiado tiempo, Cristina Portas, sorda, sevillana y artista de los pies a la cabeza dio una lección a la sociedad demostrando que aun con problemas de audición las canciones se pueden sentir con tanta intensidad como los demás y expresarlas, interpretarlas, incluso mucho mejor que aquellos que no padecen problemas auditivos. Ella es un buen ejemplo y #Salva tus oídos no ha cesado de encontrar socios y rostros en figuras populares y artistas como Santiago Segura, Gloria Trevi, Fito Cabrales y Ana Guerra.

El último en sumarse de los muchos que llegarán en los próximos días ha sido Nacho Guerreros, actor de “Aquí no hay quien viva” y de “La que se avecina” quien encabezará mucha de las acciones programadas para los próximos días. Nacho ha sido padrino de una iniciativa que lucha sin complejos e incide en la importancia de una buena salud auditiva, que en el caso de no poseer, ha de ser tratada con el rigor tanto científico como médico y social que se merece. Por todas estas razones, porque los cantantes y los artistas también se van volcar en ello, en esencia porque la música resulta tan maravillosa que es capaz de cautivar incluso a personas con serios problemas de audición, esta noticia, esta maravillosa iniciativa merece el foco de todo medio de comunicación que se precie entre otras cosas de su función de información periodística y promoción, de una labor de compromiso social, #Salva tus oídos es esa música, ese single, esa canción que jamás debe dejar de sonar, sencillamente porque los sordos cantan fundamentalmente como nosotros: con el corazón.