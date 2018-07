Ariana Grande estrena 'God is a woman' a un mes del nuevo disco

El próximo 17 de agosto la cantante de Boca Ratón lanzará su cuarto álbum con el que llevan soñando sus fans desde hace tiempo. Tras Yours Truly (2013), My Everything (2014) y Dangerous Woman (2016), en unos días verá la luz lo nuevo de una de las artistas más influyentes de todo el planeta.

Con más de 56 millones de seguidores en Twitter y 123 millones en Instagram, cada creación de Grande supone un impacto en el panorama musical y económico. Poco a poco se han ido revelando datos acerca del nuevo CD, y aunque habrá que esperar hasta agosto para conocer todos los secretos de las nuevas canciones de 'Ari', no tears left to cry, the light is coming en colaboración con Nicki Minaj y God is a woman ya están disponibles en las distintas plataformas digitales para el disfrute del público.

Éxito asegurado

Para seguir amenizando la cuenta atrás, el 13 de julio la artista sacó el tema God is a woman que combina a la perfección el pop que la ha caracterizado siempre con un toque 'hip hopero' de la nueva 'Ari' que ya empezaba a dar sus primeros pasos en el anterior álbum. El 'pelotazo' se ha colado en el segundo puesto del Top 50 Global de Spotify y en unos días el videoclip oficial supera las 24 millones de reproducciones.

Por el momento, God is a Woman está fuera del Top 50 de Spotify en España, pero habrá que ver si a medida que se acerca el lanzamiento del disco Ariana Grande consigue trasladar su boom a nuestro país.

Cabe destacar que en menos de tres meses el vídeo oficial de No tears left to cry ha superado los 400 millones de visualizaciones en YouTube, algo que augura un futuro exitoso para el nuevo trabajo de Ariana Grande. En junio, 'Ari' anunció la fecha oficial del lanzamiento de Sweetener (17 de agosto), y para celebrarlo estrenó el single The light is coming que a día de hoy tiene casi 25 millones de reproducciones en YouTube.