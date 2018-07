Rosalía disco de oro, 'Que malamente'...

Google Plus

Si le mostraran al añorado Chano Lobato el vídeo y tema de Rosalía dirigido por Nico Méndez de la productora Canada, que causa furor; el gaditano, uno de los más grandes cantaores de adelante y atrás, ese genio de verbo reversible no tardaría un solo segundo en soltar una de sus frases preferidas: ¿Pero esto cómo es? Casi con toda seguridad en su condición de sabio sin par del arte del ritmo y la sal, de la profundidad flamenca, un segundo después diría: Que malamente, ¿pero de dónde ha salido esta niña, esta mujer? Y es que no cabe la más mínima duda que Chano identificaría en ella esos matices, aquellas pequeñas cosas que solo el talento y la formación pueden convertir en una artista en especial, diferente. No hay lugar por tanto para la supuesta apropiación cultural indebida, ni mucho menos para la absurda acusación purista de la impostación del sentimiento, puesto que Rosalía es el maravilloso brote verde de un clavel germinado en Cataluña.

Flamenca urbana de universidad con duende del no lugar

Una niña/mujer con un talento enorme y una profunda base de estudio y formación de los grandes cantes, una flamenca urbana de universidad con duende del no lugar. En el arte no deben existir las líneas rojas, sino la libertad para expresar y transmitir. Si a Rosalía se le puede ‘acusar’ de algo es de transgredir, arriesgar y abrir las puertas culturales del flamenco al mundo actual, algo que ya hicieron otros -enormes genios entre ellos- que fueron cuestionados por su osadía y una supuesta traición que no hizo otra cosa que convertir el arte flamenco en universal.

Por todo ello, Rosalía recoge en estos tiempos el premio a su atrevimiento con El mal querer, segundo álbum de estudio co-producido por El Guincho, y muy especialmente con Malamente, un tema y vídeo absolutamente revolucionario que ha puesto bocabajo a todos. En resumidas palabras, ha armado el revuelo con este trabajo nacido en la Isla del Hierro con la base de un tambor herreño que comenzó a llamar a la fusión de géneros y la convivencia revolucionaria del arte. De flamenco, ritmos electrónicos 'made in 808', palmas, programaciones y sintetizadores. Y muy especialmente de una puesta en escena tremendamente transgresora e irreverente, total… Una creación que a las pocas horas de ser expuesta en la escena pública, comenzó a acumular reproducciones masivas en todas las plataformas digitales.

Aunque el álbum gira en torno a la mala suerte, al mal querer, todo apunta e indica a absolutamente lo contrario. A que la buena fortuna recompensará a Rosalía llegándole el buen querer de un gran número de personas que se han quedado sin palabras, quizás sin forma de definir el estilo y la personalidad de esta artista barcelonesa. Entre ellas el director Pedro Almodóvar, que ya la ha ubicado en uno de los primeros nombres de su lista de artistas fetiche con los que ha de trabajar y transgredir.

El trabajo de un grupo de creadores que la han rodeado, Kevin Reyes Rodríguez, Alfonso López Mellado, Jesús Llobregat Férriz, Joaquín Carrillo Carpio, Pedro Aparicio Bastias… para impactar, atraer o repeler, pero esto es bueno porque arriesgar tanto poseyendo tanto talento y tanta base educacional, no es otra cosa que triunfar. Triunfar tocando clichés, entre el polígono y la tradición, entre el trap, el flamenco, el funk y la electrónica. Un toro bravo llamado Rosalía, un nazareno en monopatín, coches tuneados, motos embistiendo al rojo pasión. Un disco de oro al talento, a la irreverencia, a la revolución, al mal querer… Rosalía, qué Malamente, como diría un genio: ¿pero esto cómo es?...