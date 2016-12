Entrevista. Varry Brava: "El disco "Safari Emocional" es el más auténtico y el que mejor nos define"

Google Plus

Foto: Rubén Bonmatí.

Varry Brava, la banda nacida en Orihuela y formada musicalmente en Murcia, está presentando su tercer álbum de estudio "Safari Emocional". Para Óscar Ferrer, Aarón Sáez y Vicente Illescas, se trata del disco que mejor les define al mostrar un sonido y carácter totalmente personal. La gira de presentación, con concierto acústico y firma de discos, la terminan en Alicante, muy cerca de casa. En esta ocasión, quedamos con ellos en el Centro Comercial de Panoramis, que nos brinda todas las facilidades necesarias para realizar la entrevista, y que podamos disfrutar de uno de los rincones más bonitos de la ciudad donde visualizamos lugares emblemáticos como el Castillo de Santa de Bárbara, el Paseo de la Explanada y el Puerto Deportivo. Acompañados de una suave brisa pero una temperatura agradable, la banda se dispone a pasar un rato agradable charlando. No tendrán problema en contarnos los detalles del último disco, la importancia de las etiquetas en la música y los orígines de Varry Brava, primero en las calles de Orihuela pasando la infancia y posteriormente en locales de ensayo en Murcia.

Pregunta: Después de haber presentado el disco en Alicante, con un concierto acústico y posterior firma de disco, ¿cuáles son las sensaciones que os transmite la gente?

Respuesta: La gente ya nos está mostrando una gran acogida al nuevo disco en la pequeña gira de acústico para presentarlo. Las personas que se nos acercan y nos cuentan sus impresiones, nos dicen que están disfrutando del álbum y nosotros estamos muy contentos.

P: ¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco de Varry Brava?

R: Pues os vais a encontrar un disco hecho con muchas ganas, con un sonido y un carácter Varry Brava cien por cien. Con canciones que son para bailar, y con otras que son para emocionarse mientras las escuchas detenidamente. “Safari Emocional” es un disco muy auténtico y el que mejor nos define. A la gente le ha sorprendido porque es diferente y eso nos encanta. Lo que nos hubiera parecido fatal es que la gente hubiera dicho, otro disco igual que el anterior.

P: ¿Varry Brava se ha dejado las fiestas en este disco y se ha puesto más sentimental?

R: No del todo porque nuestra identidad se basa en no marcarnos etiquetas, ni un sonido, ni tampoco una manera de hacer las canciones. Aunque tal vez la gente nos reconozca por hacer canciones divertidas y super festeras. Pero debemos decir que en todos los discos anteriores había temas más pausados, para sentarse a escucharlos y no solo para dar botes en una discoteca. Lo que pasa es que ahora esas canciones son las que toman más protagonismo en el último álbum.

Aarón Sáez, Óscar Ferrer y Vicente Illescas en Panoramis

P: ¿Incomodan demasiado las etiquetas a un grupo emergente que trata de ser lo más personal posible?

R: Las etiquetas son normales porque cuando alguien le habla a su colega de una banda, o de una película, necesita etiquetarlo con algo para describir las cosas de una manera. Son necesarias para los periodistas pero no para lo músicos y ni mucho menos a la hora de componer o trabajar. Así que en cierto sentido, las entendemos pero preferimos no utilizarlas.

P: Últimamente, la gran etiqueta por excelencia en nuestro país es denominar a cualquier grupo actual como “indie”. ¿Qué es para vosotros el “indie” y hasta qué punto os influye?

R: El “indie” en nuestro país, creo que es lo que ha sido el pop en castellano de toda la vida. Lo que pasa es que ha habido quince años donde este no se podía escuchar en radios, no se podía ver en las televisiones y estaba totalmente prohibido. Ahora parece que vuelve a estar un poco mejor visto, a base de grandes festivales y grandes bandas. Por eso, las radios vuelven a hacernos caso en sus programaciones. Pero el “Indie” es el pop de toda la vida.

P: Precisamente, a base de grandes festivales la música nacional ha conseguido ganar en notoriedad y tener un mejor reconocimiento. Incluso vosotros, habéis decidido saltar a la estela del panorama español mediante la aparición en los principales festivales.

R: Los festivales es la mejor manera para ganarse a la gente porque te permite llegar a un gran público y eso es necesario para la vida de la banda. Con el paso de los años la gente se ha ido uniendo cada vez más a nosotros y hace que estemos encantados. Lo que ahora queremos es que este año no pare el ritmo y este próximo verano sea de estar al lado de la gente.

P: Parte del gran crecimiento meteórico de Varry Brava ha sido gracias a la introducción en la potente agencia de comunicación Hook Management. ¿Cómo han sido los primeros meses a su lado?

R: Tampoco creo que nuestros jefes nos dejen decir otra cosa que no sea buena (risas). La verdad que estamos muy contentos a pesar de que ha sido reciente porque llevamos desde marzo. Para nosotros ha sido un chute de energía ya que nos han abierto los brazos desde el primer día. Nos hemos sentidos respaldados en todo momento. Esa es la clave. Con la anterior oficina también estábamos muy bien y estamos agradecidos pero era necesario dar el cambio, como en todo. La vida son ciclos y ahora con Hook Management estamos muy agusto.

P: ¿Sois una banda que le gusta más componer y hacer canciones, o preferís salir a la carretera y pasar un largo período de tiempo tocando en salas y festivales?

R: A nosotros lo que nos mola realmente es estar tocando. El verano pasado empezamos a componer el disco y lo pasamos increíble con todo el calor que hacía en verano en la huerta de la Vega Baja. Ahora, todo ese trabajo, se ve reflejado en este período de promoción, que tiene fama de ser muy cansado, pero que a nosotros nos ayudan a conocer más todavía el disco. Ahora ya en enero nos meteremos al local a preparar el repertorio con Raúl de Lara, el productor de “Demasié” que nos conoce perfectamente y es la figura perfecta para preparar el directo. La gira comenzará en la Sala Joy Eslava, en Madrid, y después recorreremos todo el país y en verano queremos estar en muchos festivales.

P: Si no queremos meter la pata en esta entrevista a la hora de publicarla, ¿qué debemos decir, que Varry Brava es de Murcia o de Orihuela?

R: Nosotros somos nacidos en Orihuela, queremos mucho a ese pueblo porque ahí está nuestra familia, nuestros amigos y sobre todo nuestra infancia. Nos sentimos muy oriolanos. Pero es cierto que cuando teníamos quince años tuvimos que coger el tren y marchar a Murcia porque allí había tiendas de disco y locales de ensayo. Además de que en Murcia nos podíamos beber furtivamente unas cervezas y emborracharnos con dos latas (risas). Nosotros somos de Orihuela con mucho orgullo pero también podemos decir con la boca llena que Murcia es la ciudad ha abrigado musicalmente a Varry Brava.