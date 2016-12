Anuario VAVEL Música 2016: los premiados del año

Fotomontaje: Irene Izquierdo (VAVEL España)

2016 ha sido un año espectacular en lo que a música se refiere. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de nuevos temas de: Ariana Grande, Bruno Mars, Justin Bieber y muchos más. Como es lógico, los mejores artistas han sido mundialmente reconocidos y galardonados en los premios de música más prestigiosos del planeta.

Grammys

El 15 de febrero en el Staples Center de Los Angeles la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias otorgó sus universalmente conocidas estatuillas. La gala estuvo repleta de estrellas y grandes actuaciones.

Justin Bieber, Demi Lovato, Pitbull, Kendrick Lamar y Taylor Swift entre muchos otros hicieron las delicias del público angelino interpretando sus últimos temas. El espectáculo también estuvo presente entre las celebrities que presentaron los galardones como: Kaley Cuoco, Ariana Grande, Selena Gomez, Ed Sheeran y muchos más.

Kendrick Lamar y Taylor Swift fueron los grandes triunfadores de la noche. El rapero se llevó cinco galardones: Mejor Disco de Rap (To Pimp Up a Butterfly), Mejor Canción y Actuación de Rap (Alright), Mejor Colaboración de Rap (These Walls) y Mejor Vídeo Musical por Bad Blood con Taylor Swift.

La cantante se llevó un total de tres premios: Mejor Álbum de Pop Vocal (1989), Mejor Álbum del Año (1989) y Mejor Vídeo Musical por su colaboración con Lamar (Bad Blood). Ed Sheeran logró el galardón a la Mejor Canción (Thinking Out Loud) y entre los triunfadores de la noche también cabe destacar la colaboración de Mark Ronson y Bruno Mars en Uptown Funk (Mejor Grabación del Año y Mejor Actuación Pop de Dúo o Grupo).

Billboard Music Awards

Las Vegas y el T-Mobile Arena fueron testigos de la hazaña de The Weeknd que arrasó al llevarse un total de siete premios. No obstante, el premios más importante fue a parar a manos de Adele, nombrada Top Artist del año. Cuatro premios más redondearon el repóquer para la cantante.

Una de los momentos más bonitos de la noche fue el reconocimiento a One Direction con el galardón de Top Duo / Group, premio que puso punto y quién sabe si final a una estupenda trayectoria de la joven banda británica.

Pero el show no estuvo únicamente en la entrega de los premios, ya que Fifth Harmony con Work From Home, Justin Bieber (Mejor Artista Masculino y Mejor Artista de Redes Sociales) con Company y Sorry y la siempre sorpresiva Ariana Grande con Dangerous Woman e Into You hicieron que a todos los presentes se les acelerara el corazón.

MTV Video Music Awards 2016

Por vez primera, el mundialmente conocido Madison Square Garden de Nueva York acogió la entrega de premios MTV en reconocimiento a los mejores vídeos musicales del año.

La gran triunfadora del show fue Beyoncé, quién se llevó ocho de los 11 premios a los que optaba, entre ellos el de Mejor Vídeo por Formation. Entre los ganadores cabe destacar a Fifth Harmony que se llevó dos de los galardones más importantes: Mejor Colaboración por Work From Home con Ty Dolla Sign y Canción del Verano con la participación de Fetty Wap por All In My Head (Flex).

Como es habitual en cada una de las ceremonias de entrega americanas, hubo actuaciones en directo. Los neoyorquinos pudieron disfrutar al ritmo de Ariana Grande y Nicki Minaj con Side to Side además de otras fantásticas canciones de los mejores artistas del momento.

El dúo de Grande y Minaj deleitó al público / Foto: Zimbio

MTV EMA 2016

Este año la ciudad agraciada fue Rotterdam (Holanda). La cantante Bebe Rexha se encargó de presentar una ceremonia repleta de famosos y glamour. Justin Bieber, Lady Gaga, Martin Garrix, Shawn Mendes, Twenty One Pilots y Zara Larsson se llevaron dos premios cada uno, siendo los protagonistas de la noche.

El canadiense Justin Bieber no pudo asistir a la gala pero se coronó con el galardón de mejores fans (Beliebers) y con el premio de Mejor Canción por Sorry. No faltó el ritmo y la música en vivo de la mano de Green Day (ganador del premio al Icono Global) y Bruno Mars entre otros.

Grammy Latinos 2016

Las Vegas y su famoso T-Mobile Arena volvieron a acoger una importante ceremonia de premios presentada por la actriz y modelo portorriqueña Roselyn Sánchez y el actor y modelo argentino Sebastián Rulli.

Además del reencuentro y beso entre Jennifer Lopez y Marc Anthony (Ganador del premio a Persona del Año), la edición número 17 de los premios estuvo protagonizada por el triunfo de La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira (Mejor Canción y Mejor Grabación del año).

American Music Awards

Justin Bieber y Drake lo bordaron llevándose cuatro premios cada uno. Sin embargo, la indiscutible reina y dueña del escenario de Los Angeles fue Ariana Grande. La cantante de Boca Ratón hizo retumbar a todos los presentes al ritmo de su hit Side to Side con la compañía de su amiga Nicki Minaj. Ari se llevó el galardón que la reconocía como Mejor Artista del Año por delante de ilustres como Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna y Carrie Underwood.

Las actuaciones de Niall Horan, Fifth Harmony y The Chainsmokers con Halsey entre otros amenizaron una fantástica velada en California.

Bieber cierra un 2016 de matrícula de honor / Foto: Zimbio

Los40 Music Awards

El Palau Sant Jordi de Barcelona acogió la undécima edición de los premios más importantes de la música en nuestro país. Santi Millán fue el maestro de ceremonias, en una gala en la que los fans pudieron disfrutar de alucinantes actuaciones en directo de Maluma, Dani Martín, Robbie Williams, Morat, Little Mix y Juan Magán entre otros.

Leiva se llevó el galardón que le acreditaba como Artista / Grupo del año en categoría nacional, mientras que Sia se llevó el premio en la categoría internacional. Muchos artistas fueron premiados y recordados en la noche barcelonesa, entre ellos el irrepetible Jason Derulo que ganó el premio al Artista Lo+40.

No cabe duda que el año 2016 ha sido realmente espectacular gracias a la música de artistas y superestrellas como Ariana Grande, Fifth Harmony, Maluma, Justin Bieber y un amplísimo etcétera de estrellas. A pesar de cerrar el año, la buena noticia es que todo lo vivido durante los últimos doce meses no ha sido más que el prólogo de otro fantástico año de fiesta y grandes temas para bailar y cantar cada día.