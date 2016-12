Fallece George Michael a los 53 años

duna.cl

El cantante británico, George Michael ha fallecido en su casa a la temprana edad de 53 años, como así ha podido informar su publicista a la cadena británica BBC. El publicista ha indicado lo siguiente en el comunicado: "Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el período de Navidad. Pedimos respeto para su familia en estos duros momentos. No hay nada más que comentar en este punto", rezó el comunicado.

George Michael nació en Londres bajo el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou y como artista logró vender más de 100 millones de copias en todo el mundo en una trayectoria musical de casi cuatro décadas. En los últimos meses se informó de que el cantante trabajaba en un nuevo álbum, además de sacar alguna reedición.

George se hizo famoso gracias al dueto Wham!, que tanto éxito logró en los años 80 gracias a canciones muy conocidas como "Wake Me Up Before You Go-Go", o la navideña "Last Christmas". Ya como solista lanzó el "Faith" en el año 1987 con gran éxito de crítica gracias a la fusión de pop-funky que el músico realizó. Aquel álbum fue el más vendido de toda su carrera. Las cosas se torcieron con la llegada de su segundo álbum en el año 1990, "Listen Without Prejuice Vol.1" por los continuos enfrentamientos que tuvo el cantante con su discográfica. Ello le produjo que su carrera acabara afectada y sus ventas bajaron consierablemente en los siguientes álbumes.

El cantante desde entonces no ha salido del hoyo y sus continuas adicciones a las drogas, (llegó a confesar que fumaba hasta 25 cigarros de marihuana al día), le llevaron en el 2015 a ingresar en una clínica en Suiza, o a tener un accidente de coche producido por los efectos del alcohol y de las drogas en el 2010.

George Michael está considerado entre los 10 músicos más ricos del Reino Unido con una fortuna de entre 70 y 100 millones de libras en activos. La policía señaló que no encontró nada sospechoso en la muerte del cantante.