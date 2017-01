Rozalén despide el año en el Teatro Principal de Alicante enamorando con “Quién me ha visto”

Google Plus

Fotografía: VAVEL Música

Puntual a su cita, Rozalén actuó en el Teatro Principal de Alicante para enamorar al público en el que sería el último concierto del año. Debido a las expectación creada entorno a su visita, la albaceteña consiguió una gran entrada en el teatro alicantino donde se llegó a rozar el lleno. Un hito para todos los cantantes que pasan por uno de los principales teatros de España pero donde Rozalén logró estar como en casa gracias a sus encantos. La artista presentaba su segundo trabajo, “Quién me ha visto”, con el que ha logrado asentarse y complacer por igual a crítica y público. Y es que canciones como “Berlín”, “Mis palabras” y “Ahora” han cautivado a sus seguidores en tan solo unos meses.

Rozalén es una de las mayores promesas dentro de la música

En el concierto de Alicante también sonaron temas de su primer trabajo, “Con derecho a…”, con el que consiguió un Disco de Oro el año pasado y le catapultó hasta la fama. Evidentemente, la canción más esperada entre los espectadores era “Comiéndote a besos” y no pudo faltar para hacer las delicias entre el público. La cantautora, con su guitarra y voz dulce, no ocultó entre canción y canción su agradecimiento a Alicante por haber respondido de esta manera, llenando prácticamente el Teatro Principal. Así, Rozalén, no duda en despedirse con un “hasta que luego” mejor que con un adiós. La albaceteña sabe que volverá dentro de poco, y que la respuesta será recíproca. Pero antes, en este próximo año visitará ciudades como Gijón, Sevilla, Vigo, Gijón, y países europeos como Holanda. Así como el Teatro Principal de Alicante que presenta una cargada agenda durante los meses de enero y febrero, con diferentes obras de teatro, musicales y conciertos como el de Elefantes el próximo día de 19 de enero.

Rozalén tuvo claro desde pequeña que su vocación era la música. Por eso a las catorce años ya cantaba con guitarra en mano, aunque su estilo era bien diferente ya que apostaba por la crítica social. La artista ha llenado teatros como el Víctor Villegas de Murcia y el Palau de la Música Catalana. Así como compartir escenario con artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Juan Perro y Luis Pastor, entre otros muchos. Además de que le ha escrito una canción a Raphael en su último disco, al igual que otros jóvenes cantautores como Diego Cantero, Vanesa Martín y Mikel Izal.