El legado de Bowie

"Despegamos":

"Ground Control to Major Tom, check ignition and may God's love be with you". Queridos lectores hemos despegado. Ésta primera frase introduce la canción Space Oddity, la cual dio el pistoletazo de salida al artista que hoy conocemos como David Bowie. Era el "Space Oddity", el disco de 1969 que le lanzó por fin a la fama después de unos años duros, en los que luchó por adentrarse en las listas británicas. Su precedente, "David Bowie" fue un álbum que no lo consiguió, pero que está lleno de ambición y da una pista de lo que será su obra en los posteriores años. Los críticos no aceptron ese debut como tal y el de 1969, el que consiguió el éxito se considera la irrupción irrevocable del artista en el panorama musical.

Tanto "Space Oddity" como "The Man Who Sold The World" fueron dos álbumes casi gemelos, donde se combina el folk, el rock e incluso los principios del glam, para luego dar al verdadero éxito que le sirvió para consagrarse como artista con el futuro "The Rise And Fall Of Ziggy Sturdust And The Spiders From Mars" con el personaje más famoso, Ziggy Sturdust.

David Bowie en los primeros años de carrera (1971). Fuente: Davidbowie.com

¿Hay vida en Marte? La época del Glam Rock:

Nuestro viaje espacial se para en Marte. ¿Hay vida en Marte?, se preguntarán algunos. Pues Bowie ya lo planteó en una canción del "Hunky Dory", su tercer álbum, en la que tenemos grandes éxitos como "Changes", "Life On Mars?" o referencias a la cultura Pop Art con la canción "Andy Warhol". Se podría decir que "Life On Mars?" marca un antes y un después en la música del cantante, con arreglos al piano que el propio Rick Wakeman aseguró quedar fascinado por la complejidad de las notas musicales y los cambios de ritmo. "Life On Mars?" en realidad es una canción que nos habla de la Inglaterra profunda, de los suburbios y la cultura popular.

El personaje de Ziggy Sturdust (1973). Fuente: Davidbowie.com

El éxito de masas lo consiguió con el siguiente álbum, "The Rise And The Fall Of Ziggy Sturdust And The Spiders From Mars". El álbum de 1972 proporcionó de los mejores temas del catálogo: "Starman", "Moonage Daydream" o "Five Years" son los temas melódicos cantados por un personaje, "Ziggy Sturdust", un personaje teatral que vivía en la Tierra futura, un peligro para los habitantes por la falta de recursos. Tanta fue su popularidad que decidió seguir con él hasta en tres álbumes más, "Aladdin Sane", "Pin Ups" y "Diamond Dogs", donde el británico decidió matar a Ziggy, simplemente porque ya no tenía más mensajes que transmitir.

De Marte a Filadelfia y el sonido Soul y Funky:

Después de Marte, alienígenas y el futuro, debemos hacer una parada en los Estados Unidos. Cuando parecía que la gente ya tenía calado a Bowie, el de Londres cambió por completo su estilo musical, así como la vestimenta o las letras de sus canciones. Ziggy era el pasado y ahora sólo importaba acercarse al sonido de moda en 1975, el Soul y el Funky. Llega así "Young Americans", un álbum más comercial que los anteriores en los que quea reflejado el sonido que David tenía pensado. Parte de la culpa del éxito que tuvo el disco, (número dos en Gran Bretaña, y nueve en Estados Unidos), fue por el guitarrista Carlos Alomar, quien le acompañaría durante algunos años más en su carrera. Éxitos como "Fame", compuesta con la ayuda de John Lennon, o temas muy complejos en los coros como "Right" le dieron un nuevo status.

Por si todo eso fuera mucho llegó el álbum que le superó, "Station To Station"; algo más complejo que el anterior pero con singles memorables como "Golden Years" o "Wild Is The Wind", todos ellos de mano de un nuevo personaje, The Thin White Duke debido al poco peso y el mal estado del propio David. Para algunos miembros de la banda como Carlos Alomar, "Station To Station" es el mejor trabajo que se ha podido hacer, pero otros como Bowie no lo recuerdan debido al consumo excesivo de cocaína que le llevó a replantearse su vida.

El personaje Thin White Duke (1975). Fuente: Davidbowie.com

De Estados Unidos a Berlín:

Será mejor que los lectores se abrochen los cinturones porque vienen turbulencias. Después del "Station To Station" Bowie se planteó su vida. Su estado delicado de salud agravado por el consumo de drogas le llevó a un cambio de vida radical, donde abandonó todo salvo lo necesario. Quería dejar la droga y por ello pensó en Berlín, un nuevo escenario que le llevará a hacer una triología, con algunas puntos característicos de cada álbum. El británico se mudó al barrio berlinés de Kreuzberg junto con su amigo Iggy Pop. Hay que señalar que los tres discos siguientes se basan en la influencia de los sonidos electro-pop de grupos alemanes de por aquel entonces como Kraftwerk y Neu!

La mayor parte de la estructura musical del primer disco berlinés, "Low" la lleva el teclista Brian Eno, quien pudo aportar sonidos totalmente nuevos y experimentales. Fue aún más raro el disco posterior, "Heroes" algo más rockero y un "Lodger" que zanjó la etapa de Berlín. En conjunto, los dos primeros se asemejan a su estructura, con la inclusión de piezas musicales intimistas como "Warszawa"

David Bowie en 1977. Fuente: Davidbowie.com

Una breve escala en el sonido New Wave:

El personaje del Pierrot (1980), Fuente: Davidbowie.com

Antes de meternos de lleno en los años 80 hacemos una escala de nuestro viaje con el álbum "Scary Monsters And Super Creeps". Aquí ya no aparece Eno, pero Bowie recupera al pianista de Bruce Springsteen o a Pete Towshend, el líder de The Who. Este disco será el precedente a todas las bandas New Wave, (pues Bowie se adelantó a todos los sonidos que luego fueron populares), como Duran Duran, Depeche Mode o Culture Club. Pierrot es el nuevo personaje para el single y videoclip, "Ashes To Ashes", el cual fue el más caro de la historia con un preosupuesto de aproximadamente un millón y medio de dolares actuales. En él, se recupera al personaje Major Tom, nuestro guía en este viaje por la vida de Bowie; mientras que vemos a Pierrot caminar por las playas de colores tenebrosos.

Otro de los hits de éste álbum enganche, es "Fashion". En ella Bowie hace una crítica sobre las peligrosas y asfixiantes referencias a las modas. Es una canción mucho más comercial para un álbum que tuvo un gran éxito entre los londinenses. El estilo neorromántico había nacido y había enamorado a una ciudad entera.

Los años 80 y el éxito comercial de masas:

En los años 80 todo cambió para Bowie. Quería replantearse su música y por ello sabía que tenía que hacer el mejor disco de rock pero adaptado a su estilo polimusical. EMI anunció que había firmado un contrato de 17 millones de libras con el cantante. Era mucha la presión, pero con la ayuda del nuevo productor, Nile Rodgers se consiguió sacar de la chistera el "Let's Dance", su disco más vendido y uno de los que más éxito tuvo en los años 80.

Por ello debemos retomar nuestro viaje y depositarnos en Australia, de donde salen dos videoclips de gran éxito, "China Girl" y "Let's Dance" . Con ello el álbum se conviertó en número uno en las listas británicas y el cuatro en Estados Unidos. El disco fue el que hizo capaz que llegasen nuevos fans debido a un sonido totalmente distinto que los anteriores, aunque ya se sabe que los viejos fans le criticaron por haberse acercado a un sonido más comercial.

Bowie fue uno, junto con los Rolling Stones, que hizo cambiar el término concierto para hacerlo en macro gira mundial que acogiera a millones de personas. Con ello llegó la exitosa gira "Serious Monlight" en la que viajó a 16 países.

Cartel de la gira Serious Moonlight de 1983. Fuente: Davidbowie.com

Después de éste gran éxito las cosas se calmaron un poco con los dos siguientes álbumes, "Tonight" y "Never Let Me Down" para cerrar una etapa en los ochenta dorada.

David Bowie en 1983. Fuente: Davidbowie.com

Cambio radical en los 90 y posterior desaparición de la escena pública:

Después del éxito y fracaso de la Tim Machine, un intento de formar una banda en 1988 que dejó un álbum de buenas críticas pero un segundo paupérrimo, Bowie se tomó los 90 con calma. Comenzaron con una gira de éxito mundial en 24 países y reediciones de discos anteriores para terminar con el primer álbum de la década: "Black Tie White Noise". Bowie sorprendió a críticos y fans por el nuevo sonido que les dio a sus discos en los 90, desde la fusión del Jazz, el Hip-Hop, R&B hasta llegar a la música electrónica de finales de los 90 con grupos mediáticos como Pet Shop Boys. En los 2000 publicó dos álbumes de estudio, "Heathen" y "Reality", ambos con buenas críticas y en 2004 fue la última gira que hizo. Posteriormente salió "The Next Day" y el último, tan sólo unos días antes de fallecer, "Lazarus"

Bowie en el videoclip y personaje Lazarus. Fuente: Davidbowie.com

De vuelta a casa: lo que nos queda de Bowie en la cultura popular:

Después de éste viaje intenso por los mejores años de Bowie, su música, sus personajes y conciertos toca llegar al final. Hace ya un año de su muerte pero Bowie seguirá vivo a medida que los nuevos artistas actúen como él lo hizo, a medida que se sigan reeditando sus discos o a medida que la gente siga viendo sus películas o que los críticos hablemos de él. Bowie no ha muerto por el momento. ¿Y qué es lo que nos queda de él en nuestra cultura?

David no sólo se dedicó a la música, también lo hizo en el cine. Su película más sonada "Labyrynth", un clásico de los años 80 infantil, o apariciones estelares como en la película Zoolander de Ben Stiller o ya como prisionero de guerra en "Merry Christmas Mr.Lawrence".

Numerosos artistas musicales han sido influenciados por David Bowie. Internacionalmente podemos hablar de grupos como Groov Armada o la más conocida Lady Gaga quien ya hizo un Medley del cantante. En España hemos podido ver como Miguel Bosé en los años 80 hizo a una aproximación a Bowie con "Bandido", un álbum que hizo historia en la década de los ochenta en España, e incluso hoy en día podemos ver como música y apariencia de Miss Caffeina se asemejan mucho a la del cantante de Londres.

​Lady Gaga y David Bowie. Fuente: mirror.co.uk

Miss Caffeína. Fuente: Arturopanigua.com

Bandido de Miguel Bosé. Fuente: coveralia.com

Después de un año de su muerte merece la pena recordar todo lo que ha contribuido a cambiar Bowie a nuestra cultura tal y como la conocemos hoy en día. Los fans no paramos de buscar nuevos artistas que nos recuerden a él; sencillamente somos adictos a él; porque sencillamente Bowie nos hizo la vida más fácil. Allá en donde estés, "Can you hear us, Major Tom?"