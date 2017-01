El 2017 se viste de rock | Foto: Weheartit.com

SUM 41

El famoso grupo canadiense de punk-rock formado en 1996 será la primera parada en este año lleno de conciertos increíbles. El grupo pasará tres días intensivos en España: visitarán Barcelona en la sala Barcelona Razzmatazz el día 17 de enero, el Palacio de los Deportes el próximo 18 de enero en la capital española y la ciudad de Bilbao en Sala Santana 27 el 19 de enero, en unos conciertos donde presentaran su nuevo disco "13 Vocies", su séptimo álbum de estudio lanzado el 7 de octubre de 2016.

La banda formada por Deryck Whibley (guitarra rítmica, teclados, voz principal), Dave "Brownsound" Baksh (guitarra solista), Jason McCaslin (bajo), Tom Thacker (guitarra solista y rítmica, teclados) y Frank Zummo (batería) tras la salida del bateria Steve Jocz, dará su primer concierto tras 5 años sin pasar por España.

Sabaton+Accept

El grupo sueco de power metal formada en 1999 y caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico-bélico. Sabaton es una de las bandas mas reconocidas dentro del género, con millones de seguidores.Los suecos visitarán España el 19 de enero en Bilbao (Santana 27), el 21 de enero en Madrid (Palacio de los Deportes) y el 22 de enero en Barcelona (Sant Jordi Club) presentando su octavo trabajo de estudio "The Last Stand". Además no solo tocarán ellos, si no que el conocido grupo Accept también tocarán como invitado especial en la gira acompañando a los suecos. Sin duda alguna una de las citas más impotantes para los amantes de este género.

Korn

Korn es una banda estadounidense pionera en el sonido Nu Metal junto a Deftones, cuyo origen se remonta a principios de la década de los 90. Actualmente van por su duodécimo álbum de estudio, acumulan ventas superiores a 60 millones de unidades, han sido galardonados con dos premios Grammy. Aterrizarán en España para presentar su último trabajo "The serenity of suffering". Se han confirmado un concierto en Madrid el 17 de marzo en el Palacio de los Deportes y otro en Barcelona el día 18 de marzo en el Sant Jordi Club. En pocas palabras una de las formaciones más importantes del mundo en el género "heavy metal alternativo".

Trivium

La banda estadounidense de heavy metal con millones de fans en el mundo, varios premios y reconocimientos volverán a España dentro de "Route Resurrection", en esta gira además de promocional el citado festival presentaran su nuevo álbum "Silence In The Snow", su séptimo trabajo discográfico. Realizarán una ruta por nuestro país actuando en Barcelona el día 17( Sala Apolo), Madrid el día 18 (Sala But) y Santiago deCompostela el día 19( Sala Capitol).

Guns N' Roses

La legendaria banda estadounidense de hard rock formada en Los Ángeles en 1985. Con 100 de millones de discos vendidos en todo el mundo y con éxitos tales como "November Rain" o "Sweet Child O' Mine" entre muchos otros en el género del rock, además de entrar en el Hall Of Fame en 2012. Realmente para cualquier fan, este grupo no necesitan presentación. Tras incontables rumores de que la banda se volcería a unir para realizar un tour internacional tras su separación finalemente se han hecho ciertos.

El cantautor, Axl Rose, y el legendario guitarrista, Slash, volverán a pisar juntos desde 1993 los escenarios españoles con dos actuaciones por el país. El 30 de mayo actuarán en Bilbao (el estadio San Mamés) y el 4 de junio en Madrid (estadio Vicente Calderón) en una gira histórica para la banda: "Not in This Lifetime... Tour". Una cita indispesable a la par de histórica.

Aerosmith

Tras 20 largos años sin visitar Madrid y de 7 años sin actuar en Barcelona, Aerosmith vuelve a nuestro país para celebrar su última gira: 'Aero-Vederci Baby' Tou. El mundialmente conocido grupo estadounidense de hard rock formado en Boston en 1970, pasará por Madrid el 29 de junio y por Barcelona el 2 de julio, en el Rock Fest Barcelona.

Liderados por Steve Tyler, hace casi 50 años que cosechan éxitos, han vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y han publicado una quincena de discos de estudio hasta el momento. Además han sido reconocidos con múltiples premios como 4 Grammys. Una cita esencial ya que esta seria la última oportunidad de ver actuar a la banda en directo.

U2

Tras la última gira en 20011 U2 360º Tour, la famosa banda de rock irlandesa encabezada por el vocalista Bono, se embarca en una gira mundial para interpretar todas las canciones de 'The Joshua Tree' como 'With or Without You', 'I Still Havent Found What Im Looking For' y 'Where The Streets Have No Name', celebrarando el 30 aniversario de su mítico quinto álbum.Además estará acompañado por algunos invitados muy especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers.

U2 actuará en el Estadi Olímpic de Barcelona el próximo 18 de julio. Este será el único concierto que la banda dará en nuestro país dentro de la gira U2: The Joshua Tree Tour 2017. El concierto en Barcelona contará con la actuación de Noel Gallagher's High Flying Birds como invitado especial.

Metallica

La banda de thrash metal y heavy metal estadounidense originaria de Los Ángeles fundada en 1981 presentaron el pasado mes de noviembre su décimo álbum de estudio "Hardwired... to Self-Destruct" con más de 120 millones de ventas por todo el mundo. El grupo encabezado por el bateria Lars Ulrich y por el guitarrista y cantante James Hetfield son uno de los grupos más conocidos mundialmente y se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto con Megadeth, Slayer y Anthrax. Además, el grupo ha conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan nueve Grammys.

Aún no hay una fecha confirmada oficialmente por la banda para sus actuaciones en España pero se rumorea que tendrán lugar por los meses de noviembre u octubre y darán tres o cuatro conciertos según cuenta MetalSound.

Estos son unos cuantos ejemplos de todos los míticos y legendarios grupos dentro del los géneros del rock y metal que actuarán en los escenarios españoles este musical 2017. ¿Tienes ya preparadas tus entradas?