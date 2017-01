El heavy metal regresa a España

Google Plus

Los militares del power metal, Sabaton presentarán en directo tras dos años su octavo trabajo de estudio "The Last Stand" lanzado el 19 de agosto de 2016 por Nuclear Blast Records. La banda fundada en 1999 actualmente es uno de los grupos mas importantes dentro del género del metal.

“Hemos hecho un disco majestuoso y no podría estar más contento. ¿“The Last Stand” es nuestro disco más agresivo? El tiempo lo dirá, pero una cosa está garantizada al 100%: muchas de estas nuevas canciones irán directas al Hall of Fame de Sabaton”. Comenta sobre el nuevo disco, Pär Sundström, fundador y bajista de la banda a Madness Live.

Lo mejor es que no estarán solos. En esta gira también le acompañarán los germanos Accept, considerada como una de las mejores bandas de heavy metal de la primera mitad de los años ochenta que tras regresar en 2010 están demostrando lo mucho que valen gracias a sus temas y a su increible puesta en escena. Vuelven con Blind Rage, su decimocuarto álbum de estudio publicado en el año 2014. Y por si ya no fuera un concierto espectacular, también se une el grupo sueco de power metal sinfónico Twilight Force. El joven grupo fundado en 2011 ha demostrado que son la mejor banda de Adventure Metal de la actualidad. Nuclear Blast ha hecho un trabajo espectacular ya que es la discogrfica de estos tres increibles grupos y convirtiendose en uno de los sellos discogrficos más importantes en el género del metal europeo.

El concierto tendrá lugar el próximo 21 de enero en el Palacio de los Deportes de Madrid (Barclaycard Center “The Box”). Además tendrán otras dos paradas más en nuestro país, el dia 19 de enero en Sala Santana 27 de Bilbao y el día 22 de enero en Sant Jordi Club de Barcelona.

Tres grupos a cada cual mas asombroso en un mismo concierto, sin duda alguna, será una gira espectacular e indispesable para cualquier fan del metal que se precie. ¿Te lo vas a perder?