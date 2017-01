Elefantes presenta en el Teatro Principal de Alicante “Nueve canciones de amor y una de esperanza”

Google Plus

Foto: Rubén Bonmatí

Una de las bandas por excelencia en la música nacional actuará este jueves en el Teatro Principal de Alicante. Elefantes presenta “Nueve canciones de amor y una de esperanza” en clara alusión al poemario de Pablo Neruda donde se le rinde un homenaje, al igual que al amor en prácticamente todos los temas. La hora de comienzo será a las 21:00 horas, con entradas a 18, 21 y 24 euros. Este último trabajo del grupo catalán ha cautivado de nuevo a público y crítica por igual, como ya hiciera en su día canciones “Que yo no lo sabía” y “Azul”. Porque atrás no se quedan temas como “Te quiero” una versión de José Luis Perales que Elefantes ha interpretado con Love Of Lesbian y Sidonie, lo que supone una adaptación de la banda al panorama independiente.

Elefantes se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, al igual que en la etapa en la que llegaron a la fama a principios del siglo. Los catalanes han conseguido adaptarse a un nuevo público más amplio, como es el de la escena independiente nacional. Mientras que ha mantenido a sus fieles de siempre. Así, Elefantes ha logrado alcanzar el número dos de ventas con su último trabajo y colgar el cartel de “No hay entradas” en la mayoría de recintos de su gira.

Shuarma, voz, guitarra y composición; Jordi Galera, batería y percusión; Julio Cascán, bajo y Hugo Lozano, guitarra, atendía en este verano a Música Ilustrada en una amplia entrevista. En esa conversación desgranaron y Shuarma destacaba que se pretendía “hablar desde la sencillez y del lado más humano, sin crear grandes catedrales” de algo tan abstracto como es el amor. La entrevista fue en Aspe, Alicante, y coincidía con la visita más reciente de Elefantes a la provincia, tras haber estado en verano en la Plaza de Toros con Loquillo y Los Secretos. En aquel concierto en las fiestas patronales, la banda emuló totalmente a un José Luis Perales que estuvo unos veinte años en el mismo escenario. Al conquense se le fue la luz en pleno concierto pero aguanto una hora para terminar su actuación. Mientras que a Elefantes el sonido le amenazaba con fallarle pero el grupo quiso llevar a cabo su concierto.