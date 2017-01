SUM 41 lo peta en Bilbao

El 'show' estuvo repleto de sorpresas / Foto: Ashley Osborn. SUM 41

La banda canadiense SUM 41 hizo las delicias de las decenas de seguidores que se acercaron a la Sala Santana 27 para disfrutar en vivo de sus ídolos. El show contó con numerosas emociones, música y mucha fiesta.

Los artistas como cabía esperar, se hicieron de rogar hasta que una mezcla de luces de diferentes colores y la música a todo volumen dieron paso a SUM 41 en Bilbao. La sala localizada en el barrio Bolueta de Bilbao estuvo repleta. Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker y Frank Zummo no pararon de cantar, tocar la guitarra y encender la mecha de la locura en la capital vizcaína.

Hay miles de conciertos en todo el mundo todos los días del año, por eso, SUM 41 estaba decidido a crear una atmósfera inigualable para que todos sus seguidores se fueran con una sonrisa de oreja a oreja a casa. Uno de los momentos más tiernos y bonitos de la noche fue cuando por sorpresa el vocalista Deryck salió del escenario principal y apareció detrás del público para encandilar a los fans que se encontraban más lejos del escenario principal.

Los canadienses arrasaron en Bilbao / Foto: Christian Vargas. VAVEL

Amor y alegría para todos

El cantante dedicó con especial cariño el tema With Me a todos los allí presentes desde un pequeño escenario situado entre el público. El hit cuenta con más de 40 millones de visualizaciones en You Tube, y fue todo un regalo para los fans. Canciones como In Too Deep entre otras también retumbaron en la Sala Santana 27.

Al final del show, Whibley no dudó en mostrar sus dotes tocando el piano. Los chicos dieron las gracias a sus seguidores y tras dos horas de actuación se puso punto y final a una noche que será recordada por todos los integrantes de la SUM 41 Family.

La banda canadiense pone ahora rumbo a Francia para continuar con su gira Don´t Call It a SUM-Back World Tour.