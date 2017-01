El Alicante Spring Festival promete mucha guerra para el 20 de mayo

Google Plus

Foto: Love Of Lesbian

El Alicante Spring Festival es uno de los festivales referente dentro de la provincia alicantina. Su fecha, en esta edición el 20 de mayo, su idílica temperatura y ambiente festivo hace que se reúnan las características apropiadas para disfrutar de un excelente día a orillas del Mar Mediterráneo con la mejor música independiente del momento. El cabeza de cartel en esta edición serán los catalanes de Love Of Lesbian después de haber sacado al mercado su nuevo trabajo "El poeta Halley", todo un disco que mantiene la esencia mostrada hasta ahora y con canciones como "Cuando no me ves" y "Bajo el volcán" que se han colado por la puerta grande la lista de éxitos nacionales. De esta manera relevará a los madrileños de Izal que hicieron saltar por los aires el Alicante Spring Festival con su "Baile" y "Copacabana".

Los grupos que también están confirmados no se quedan atrás. Viva Suecia, Amatria y Fuel Fandango hacen que el festival sea apetecible para todos los gustos. Para aquellos amantes de la música independiente más pura, tendrán la oportunidad de disfrutar de Amatria, un grupo que se encuentra en uno de sus mejores momentos de crecimiento y será cuestión de tiempo seguir viéndoles triunfar. Mientras que los que prefieran disfrutar con un grupo cercano, estarán los murcianos de Viva Suecia, que en su primer disco han obtenido un gran reconocimiento y esto solo ha comenzado para ellos. Por último, Fuel Fandango -sin desprenderse de la música "indie"- nos ofrece un nuevo estilo cargado de flamenco y rumba, con ciertos toques diferentes que le hacen especiales en cada concierto al que van.

Las entradas ya están disponibles en los diferentes puntos de venta, página web del Alicante Spring Festival. Conforme pasen los días, los precios irán aumentando en relación a los veinte euros que cuesta actualmente. Para obtener más información sobre los precios, tipos de entradas y consumiciones para el día del festival, puedes visitar el portal multimedia de la organización.