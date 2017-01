La Habitación Roja y Sidonie ponen a Elche como referente musical en el mes de febrero

Foto: Rubén Bonmatí, VAVEL Música

La Habitación Roja y Sidonie pondrán a Elche como referencia de la música independiente y nacional durante el mes de febrero. Las dos actuaciones conseguirán que en tan solo unas semanas, los ciudadanos de Elche y de la provincia puedan disfrutar de dos grandes conciertos cargados de buena música. Ambos serán en La Llotja, ubicada en el Carrer José María Castaño Martínez, y las entradas tendrán un coste de quince euros anticipadas, y 18 en taquilla. El inicio de los conciertos será a partir de las 21:30 horas y la apertura de puertas cuarenta y cinco minutos antes.

Estos dos grupos se han convertido en referentes nacionales con el paso de los años. Llevan ya varios discos a sus espaldas y una infinidad de festivales que les ha llevado a que prácticamente cualquier amante de la música, el que más o el que menos, les haya visto por lo menos una vez. Sidonie se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras veinte años dando lo mejor de sí. El último disco, “El Peor Grupo del Mundo”, con su éxito “Carreteras Infinitas” les ha metido en la lista de éxitos nacionales. Pero las buenas canciones no acaban ahí, su último trabajo tiene temas realmente exquisitos como “Os queremos”, “Los coches aún no vuelan” y “Yo no sé dibujar un perro”, entre otros muchos. Todos estos temas coinciden en que son un canto en favor de la música pop de España, a toda su historia y a esas bandas que lo han dado todo, desde Los Brincos y Los Salvajes, hasta Gabinete Galigari, Love Of Lesbian y por supuesto, Lori Meyers. Mientras que La Habitación Roja presentará “Sagrado Corazón” su último trabajo con el que está recorriendo las salas españolas con notable éxito y una excelente acogida.

Una antesala del Elche Live Music

Se podría decir que estos conciertos son una magnífica preparación de cara al Festival Elche Live Music que se celebra el ocho de abril en la Rotonda del Parque Municipal de Elche. En esta edición, ya se han confirmado a los artistas de la talla de Fangoria, Miss Caffeina, Second y Full. Un cartel de lujo donde por encima de todo estarán las canciones para bailar durante toda la tarde y madrugada, o emocionarnos con temas que han marcado un antes y un después como “Rincón Exquisito” de Second. Las entradas ya están a la venta, a un precio de treinta euros.