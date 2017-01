Ed Sheeran visitará Madrid y Barcelona en abril

Foto: Cordon Press

Siguiendo su reciente vuelta a la escena musical con dos singles, “Castle on the Hill” y “Shape of You”, Ed Sheeran acaba de anunciar las fechas de su próximo tour por Europa y dará dos conciertos en nuestro país, el 8 de abril en el WiZink Center de Madrid y al día siguiente en el Palau San Jordi de Barcelona. Las entradas para ambos directos saldrán a la venta el próximo 2 de febrero a las 11:00 a través de Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés, y aun no se conocen los tipos de entradas que estarán disponibles ni los precios de las mismas.

My tour starts this March. UK & Euro dates on sale Thurs 2 Feb 10am. Dates for Latin America announced later today x pic.twitter.com/CnsdI2SCrS — Ed Sheeran (@edsheeran) 26 de enero de 2017

El tour presentará su tercer álbum de estudio, “Divide”, que se lanzará el próximo 3 de marzo y con el éxito global obtenido con los dos singles que ya han salido a la luz se ha creado una gran expectativa entre sus seguidores. Sheeran se ha posicionado en los puestos 1 y 2 de la lista de ventas del Reino Unido simultáneamente y se ha convertido en el primer artista en conseguir las dos posiciones en la cabeza en la semana de su lanzamiento. Además, también ha tocado la cima en el Billboard de Estados Unidos y es el primer artista en conseguir situar dos singles en el top10 del Billboard a la vez.

Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 2:36 PST

Fechas del Tour en Europa:

17 Marzo – Turín

19 Marzo – Zurich

20 Marzo – Munich

22 Marzo – Manheim

23 Marzo – Colonia

26 Marzo – Hamburgo

27 Marzo – Berlín

30 Marzo – Estocolmo

01 Abril – Herning

03 Abril – Amsterdam

04 Abril – Amsterdam

05 Abril – Amberes

06 Abril – Paris

08 Abril – Madrid

09 Abril – Barcelona

Fechas del Tour en Reino Unido e Irlanda: