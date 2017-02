Nuevas confirmaciones del Montgorock Xàbia Festival: Sexy Zebras, Whisky Caravan, SCR y Corazones Eléctricos

Google Plus

Foto: Montgorock Xàbia Festival

El Montgorock Xàbia Festival sigue escribiendo nombres en su cartel de cara a los días 12 y 13 de mayo en la Playa del Arenal. En esta ocasión, la organización ha confirmado a Sexy Zebras, Whisky Caravan, SCRY y Corazones Eléctricos. Estos grupos de rock se suman a los ya conocidos como cabeza de cartel, M-Clan, Leiva, Sidecars y La Fuga. Así como, Los Zigarros, Aurora y The Betrayers, Los Bengala, Badlands y The SaltitoS. Varios nombres que hacen que la quinta edición del festival de La Marina Alta prometa mucho Rock and Roll en el Puente de San Isidro.

En esta ocasión, los madrileños de Sexy Zebras repiten respecto a la edición anterior y después de haberse ganado al público, esperan hacerlos disfrutar de nuevo. Mientras que Whisky Caravan presentar su segundo disco, "Lo que nunca encontraré", en el que van progresando y madurando como grupo. SCR, también con dos discos debajo del brazo, se suma al cartel después de estar varios meses recorriendo las principales salas del país. Y Corazones Eléctricos, el proyecto de Pau Monteagudo, Kako Navarro y Víctor Traves, mostrarán en su directo toda la esencia rock que les rodea y que ya hemos observado en el debut "Volver a empezar". Pero estos no serán los últimos grupos que se sumen al festival, ya que a lo largo del día de hoy, la organización y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Xàbia presentará las bases del concurso de bandas de La Marina Alta.

Entradas y alojamiento para la quinta edición

El ritmo de las entradas y del alojamiento va a un ritmo frenético. En esta ocasión, el festival coincide con el Puente de San Isidro y eso ha provocado que la oferta de alojamiento esté a más de un 80% de ocupación en hoteles, apartamentos y casas. Así, se ha ofrecido una zona de acampada, junto al recinto de La Fontana y a unos metros de la playa, que cuesta 57 euros con el abono de los dos días. Mientras que el abono individual tendría un coste de 37 euros y el Palco Rock está disponible desde 107 euros.