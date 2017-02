Rosana, 'En la memoria de la piel'

Foto: Atrapalo.com

Tras veinte años de carrera y cinco sin grabar temas inéditos, Rosana Arbelo regaló en el pasado noviembre al mundo uno de sus pedacitos de estrellas. Su creatividad regresó para hoy en pleno invierno hacer brillar a un sol que siempre está ahí, aunque a veces se oculte tras un gris edredón de nubes, viento y frío. Como suele suceder con la artista canaria sus composiciones constituyen una transfusión vital; para la energía positiva que transmite su música, su voz, no hay helada posible. ‘En la memoria de la piel’, es un disco para recobrar la esperanza, para abrir todas las puertas y ventanas que permanecen cerradas. Los silencios son tan importantes como los espacios sonoros porque constituyen la medida del periodo de tiempo en el que el artista vuelve a sentarse ante la blanca dentadura de un sonriente piano, ante la melena de cuerdas desgarradas de una guitarra o ante el papel en blanco de una piel curtida de memoria. En ese instante fabricado de pequeños momentos, surgen vientos de letras que al amanecer nacen como incipientes rayos de luz que se tornan en intangibles notas de la memoria de los cielos de un paraíso de pentagramas.

Por ello, por esa memoria oculta y paralela de la piel, aquella memoria RAM con alma y vida propia a la que se regresa al escuchar una melodía, que se descifra al observar una obra de arte o simplemente se disfruta al asomarse a una ventana a contemplar los escasos pedacitos de mundo aun no adulterados, surge este trabajo con tanta piel, tanto sello Rosana. Como cuenta la artista, en el periodo creativo ‘parió’ veinte canciones por los poros de la piel de las que fueron seleccionadas once por consenso familiar y profesional. Once canciones como filosofía de vida que reflejan el punto vital en el que se encuentra y desde el que se creó la obra culminada en 2016 con el trabajo de producción. Como siempre mucha luz, mucho por decir, contar y cantar, una cualidad muy personal y especial para alegrarle la existencia a la gente, insuflar buenas vibraciones. Once composiciones de andar por casa en las que se puede adivinar la magia de una primavera creativa que busca los por qué y los lugares idóneos para convertir sensaciones en composiciones, experiencias, recuerdos e ideas, en letras y la voz en magia. 01. Quien/ 02. El cielo que me das/03. En la memoria de la piel/ 04. No olvidarme de olvidar/ 05. Puede ser/06. Si dejo/ 07. Ahora/ 08. Con una hora menos/ 09. Con los 5 sentidos/ 10. Agua de llorar/ 11. Silencio. Y aunque sea de andar por casa, el estudio de su corazón y centro de operaciones, absolutamente inviable sin la colaboración de Bori Alarcón como (Ingeniero de grabación y mezclas), Luis Carlos Esteban (programaciones), Iñaki García (pianos, hammond y teclados), Paco Salazar y David Pedragosa (guitarras), Javier Quilez (bajos), Coqui Giménez (batería) y Cris Méndez (coros).

Simplemente Rosana, la de siempre y la de nunca, la de hoy, auténtica, incomparable, inconfundible, un arrecife de coral lleno de color y vida, la del lado bueno de las cosas, la que cree que todo sigue siendo posible con energía y optimismo. Pues como canta Rosana puede ser que este disco se quede a vivir en la piel para toda la vida, un trabajo con el sol en la mirada, y con las luces apagadas que hay detrás del aguacero que embiste con los cinco sentidos. Todo piel, tersa, arrugada, con sus cicatrices, sus sonrisas y lágrimas, pura memoria, pura enseñanza.