La Habitación Roja demuestra en Elche que es “Indestructible”

Foto: Juan Carlos Puig y Loles Ureña.

“Y si viene febrero temblaré de miedo, lo desconocido es brutal”, dice La Habitación Roja en una de sus canciones más conocidas. Sin embargo, lo que no saben los valencianos es que cuando son ellos los que vienen, exactamente a la Sala de la Llotja en Elche para llenarla hasta la bandera, ese miedo se transforma en felicidad y expectación. El grupo consigue hacer vibrar al público ilicitano con la presentación de su último trabajo, “Sagrado Corazón”, donde las canciones llenas de alegría y buen ritmo toman protagonismo como “You Gotta Be Cool” y “Nuestro momento”. Así, el público de la Sala Bikini en Barcelona, el viernes, y los asistentes a la Sala de la Llotja en Elche, el sábado, han podido disfrutar de un espectáculo musical que no se queda únicamente en la emoción y buena música, también sobrepasa la barrera y consigue llenarte de felicidad un sábado por la noche.

Por eso, no es casualidad que La Habitación Roja haya conseguido estar como referente musical en nuestro país durante más de veinte años. Sus discos en el mercado confirman que son unos excelentes trabajadores de la música con ese don natural de poder transmitir con varios temas de sus álbumes que suelen ver la luz cada año. Esto les convierte en un grupo consagrado, y necesario, en el panorama nacional y donde canciones como “Ayer”, “Febrero” y “El eje del mal” han conseguido influir en la actualidad y pasan a la historia contemporánea.

El concierto del sábado es el primero de los que el Elche Live Music ha organizado para la presentación de su festival que tiene lugar el próximo ocho de abril en la ciudad ilicitana y cuenta con artistas confirmados como Fangoria, Miss Caffeina, Second y Full. Mientras que la semana que viene, el sábado once de febrero, Sidonie también estará en el mismo escenario, el de la Sala de la Llotja, para hacer disfrutar de nuevo a la ciudad de las palmeras. Las entradas están agotadas para ver a “El Peor Grupo del Mundo”, su último trabajo que les ha llevado a las listas de éxito de nuestro país y confirma su éxito dentro de la provincia de Alicante.