Trivium volverá a España

Integrantes de Trivium | Foto: trivium.org

Trivium lanzó el pasado 2 de octubre de 2015 su séptimo trabajo de estudio: ‘Silence In The Snow’ con el que están realizando una gira Europea presentada los responsables del Resurrection Fest:. Un disco que fue presentado en la En la Knotfest en México y que ahora podremos escuchar en Europa junto a otros temas tan conocidos del grupo como Strife o In Waves, además de los nuevos temas como Until The World Goes Cold

La banda de heavy metal y trash metal procedente de Orlando y creada en 1999 ha vendido más de un millón de álbumes en todo el mundo. Aunque la banda ha ido sufriendo numerosos cambios desde su creación el vocalista y guitarrista rítmico, Matt Heafy es el único que ha seguido desde su origen. Actualmente está formada por Corey Beaulieu a la guitarra, Paolo Gregoletto con el bajo y por la reciente llegada de Alex Bent en la batería.

Cartel de la gira europea 2017 | Foto: trivium.org

¡Además no estarán solos! También los acompañarán dos grupos más de metal como son Sikth, un grupo de metal progresivo con más de diez años de experiencia y SHVPES, una banda de metal muy joven y prometedora. Nunca antes habian tocado en Europa y ambas suenan realmente bien.

La gira empezó a rodar el pasado dia 11 de Febrero con un concierto en Dublin con un concierto de más de una hora y media de duración y cargado de emociones. El grupo se dejará ver por España en tres conciertos: En Barcelona el día 17 (Sala Apolo), Madrid el día 18 (Sala But) y Santiago de Compostela el día 19 de marzo (Sala Capitol). Una cita muy esperada y prometedora para los amantes de este género.

A continuación dejamos algunos de los temas más conocidos y que tocarán en esta esperada gira para ir cogiendo el apetito: