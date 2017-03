Lori Meyers, Fangoria, White Lies y Shura, primeras confirmaciones del WAM Estrella de Levante

Google Plus

Foto: WAM Estrella Levante

Hace tan solo unos días nos llegaba la noticia de su presentación oficial. El WAM Estrella de Levante es el festival de Murcia por excelencia que se celebrará del dos al siete de mayo y donde se promoverá la cultura, gastronomía y la ciudad a lo largo de la semana. Pero de lo que más se disfrutará sin duda será de la música, con actuaciones de más de 50 bandas entre los días cinco y seis de mayo.

Por eso, hoy se ha dado a conocer los primeros confirmados de ese cartel donde tendremos a grupos como White Lies, Facture Thieves, Lori Meyers, Fangoria, Shura, Niños Mutantes, Varry Brava, Sidonie y Second entre otros muchos. Todo ello, evidentemente, estará acompañado de bandas locales y de la región, como algunos mencionados anteriormente y también Perro, Jump To The moon, Pimiento, Clara Plath y Garaje Florida.

Sin embargo, el proyecto de festival por parte del WAM Estrella de Levante no acaba únicamente ahí. Ya que tiene la intención de promover el resto de cultura a lo largo de la semana, como cine y gastronomía. Los abonos ya están disponibles. De momento, el precio es de veinte euros para los más rápidos que lo compren hasta el lunes ya que posteriormente subirá de precio. Si quieres acceder a más información, puedes entrar en la página web oficial del Festival y conocer todos los detalles y su agenda.