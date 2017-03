El Montgorock Xábia Festival sigue confirmando nombres de cara al 12 y 13 de mayo

Google Plus

Foto: Montgorock Xábia Festival

El Montgorock Xábia Festival suma y sigue en su cartel para la nueva edición que se celebra los días 12 y 13 de mayo a orillas del Mar Mediterráneo, en la playa de Xábia. En esta ocasión son tres grupos que prometen mucho rock y espectáculo para estos días. Ellos son los canarios de Los Vinagres y las bandas valencianas de Gran Quivira y Geografies que se muestran totalmente contentas de poder participar en uno de los festivales más especiales de la primavera dentro del Mediterráneo. Estas bandas tendrán la oportunidad de tocar ante miles de personas y una gran expectación porque los abonos siguen a la venta en la página web y puntos de venta oficiales y cada vez son más las personas que los están comprando.

El resto de bandas confirmadas son de un gran nivel. A lo largo de estos meses atrás hemos ido cubriendo cada uno de los nombres que saltaban a la palestra en el festival. Pero sin duda, todo el protagonismo recae en los cabeza de cartel, como M-Clan, Leiva, Sidecars y La Fuga. Ya no solo estos grupos, sino también quienes les acompañan, prometen mucho rock and roll para el Puente de San Isidro. Y es que, el Montgorock Xábia Festival no es un festival más al uso. Marca la diferencia porque se caracteriza porque toda su música está llena de rock y viveza, logrando reunir a grupos únicos en un mismo cartel.

Para poder disfrutar de este espectáculo musical se han preparado 10.000 metros cuadrádos de césped artificial en la zona de los conciertos para disfrutar de la música en las mejores condiciones posibles. Así como una zona de acampada para poder dormir una vez que se acaben los conciertos. Pero la joya de la corona es que todo este recinto está perfectamente habilitado a tan solo unos metros del Mediterráneo, asegurando un tiempo y una temperatura ideal para que la primavera empiece con buen pie para todos los asistentes.