Ricky Martin ofrecerá 12 conciertos en su gira española

Ricky Martin en un concierto de 'One World Tour' en Wolf Trap Virginia | Foto: Rickymartinmusic.com

Ricky Martin ya está preparado para comenzar su gira por España, en la que ofrecerá 12 conciertos entre los meses de mayo y junio. El artista puertorriqueño reprogramó su gira española que, finalmente, dará comienzo el 23 de mayo en Madrid, donde ofrecerá su primer directo en el Wizink Center. El cantante continuará con su tour por tierras españolas hasta el próximo 11 de junio, cuando concluirá con el concierto en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Bilbao.

El artista de Puerto Rico ofrecerá su segundo concierto de esta gira española en Granada, en la Plaza de Toros, el próximo miércoles 24 de mayo, según comunicó su promotora. Ricky Martin ha asegurado que su tour será una gran fiesta "para bailar hasta el cansancio".

Valencia disfrutará del directo del tour 'Ricky Martin in Concert' con dos conciertos que tendrán lugar el 26 y el 28 de mayo, ambos en la Plaza de Toros valenciana. El 27 de mayo, el artista puertorriqueño actuará en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja.

El ritmo de Ricky Martin también llegará al Palau Sant Jordi de Barcelona el 30 de mayo y al Palma Arena de Palma de Mallorca el 31. La gira del puertorriqueño continuará en junio, con nuevas fechas, por Gijón el día 3 en La Laboral; por Murcia el día 4 en el Recinto Ferial 'La Fica' y por Zaragoza el día en el Pabellón Príncipe Felipe.

En el Coliseum de A Coruña, Ricky Martin actuará el día 10 de junio. Allí se iba a celebrar el primer concierto de la gira española, previsto inicialmente para el 13 de mayo. El cantante finalizará su tour en Bilbao, el día 11 de junio.

Las entradas que se habían adquirido para estos conciertos serán válidas paras las nuevas y definitivas citas. Las correspondientes a los nuevos conciertos están a la venta en los puntos oficiales y también en la web de la promotora, Doctor Music. El precio oscila entre los 39 euros y los 100 euros, con gastos de distribución no incluidos.

Ricky Martin hará disfrutar a sus seguidores en su gira española con éxitos como 'Come With Me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' o su reciente 'Vente Pa' Ca', un single en colaboración con Maluma que se ha convertido en uno de los hits en lengua española de 2016.