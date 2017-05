The Rolling Stones actuarán el próximo 27 de septiembre en Barcelona

La banda en uno de sus apasionantes conciertos | Foto: República

En pleno auge de conciertos, festivales y actuaciones, solo hay un tipo de evento superior a todos ellos y capaz de superar siempre todas las expectativas. Ellos son el grupo que, junto a The Beatles, marcaron un antes y un después en la música. Toda la música que consumimos tiene en gran parte de influencias gracias a ellos. Incluso no lo tuvieron nada fácil, ya que les llegaron a asegurar que tendría muy difícil vivir de la música porque "los grupos de guitarras ya no se llevan". Pero The Rolling Stones han sido capaces de sobreponerse a todas las adversidades para ganarse un hueco en la historia de la música. Por eso, varias décadas después y tras un cambio de siglo, la banda británica ha sido respetada por el paso del tiempo y continúan ofreciendo uno de los directos más potentes del mundo. Dentro de su nueva gira de otoño "Stones-No Filter", realizarán una parada en España, según ha informado la promotora Doctor Music. En esta gira estarán en toda Europa, después de que hayan estado en diferentes países sudamericanos en una gira que culminó en La Habana en un concierto histórico que ha quedado grabado para siempre.

En esta gira europea, The Rolling Stones actuará en Barcelona el próximo 27 de septiembre en el Estadi Olímpic de Barcelona. Las entradas todavía no están a la venta pero se podrán adquirir el martes a partir de las diez de la mañana a través de doctormusic.com y ticketmaster.es. Las entradas son nominales y cada comprador podrá adquirir un máximo de ocho que figurará a nombre de uno de los asistentes al concierto. El precio no se queda atrás del gran espectáculo que se ofrece y tendrá un coste entre 86 y 290 euros, gastos a parte no incluidos.

La banda liderada Mick Jagger está totalmente emocionada de volver a Europa donde en esta gira repetirá algunos escenarios y será su primera vez en otros. Y es que The Rolling Stones siguen arrasando después de haber editado el disco "Blue & Lonesome", un vuelta al blues y que les ha permitido continuar siendo toda una referencia internacional a través de arrasar en la listas de éxitos de hasta quince éxitos.