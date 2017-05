Montgorock Xàbia Festival: Comienzo a lo grande con M-Clan

Google Plus

Aurora & Betrayers fueron la sorpresa del día | Foto: Montgorock Xàbia Festival

Montgorock Xàbia Festival ha empezado de la mejor manera posible. La jornada inaugural ha estado comandada por la histórica banda del país y mejor voz nacional, como es M-Clan. El grupo de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, que en esta ocasión venían perfectamente acompañados para este espectáculo, consiguieron cautivar por igual a todos los espectadores en el concierto más multitudinario de la noche.

Los murcianos empezaron directos en su concierto, "Usar y tirar" para esclarecer que el repertorio elegido no daría ni tan siquiera un respiro. Tampoco se haría mucho de rogar uno de sus clásicos, la afamada versión y adaptada al castellano, "Llamando a la tierra" para, ahí sí, terminar de convencer.

Las próximas horas de concierto estarían caracterizadas por un Carlos Tarque en constante movimiento, de un lado para el otro en el escenario, interactuando constantemente con sus músicos y lanzando guiños al público. También tuvo palabras para agradecer a la organización del festival, Josán Serrano Maricruz Gisbert, por celebrar este tipo de eventos en sitios tan idílicos y que apuestan tan claramente por la música roquera nacional. El concierto acabaría con una dosis de canciones que han hecho historia, como "Carolina", "Maggie despierta" y por supuesto, la encargada de hacer saltar a todo el público a la de tres, "Quédate a dormir".

La Fuga destacó entre el resto de grupos

El resto de conciertos no dejaron tampoco indiferentes al numeroso público que se acercó hasta el recinto de La Fontana, como Gran Quivira, The Saltitos, La Fuga, Corazones Eléctricos, Holy Paul, Aurora & The Betrayers, Los Bengala y S.C.R. Entre todos estos conciertos, destacó el de unos incombustibles de La Fuga, con temas como "Por verte sonreír". Para hoy, el Montgorock acogerá desde las siete de la tarde nuevas actuaciones, encabezadas por Sidecars, Leiva, Los Zigarros y Sexy Zebras, pero iniciadas por Los Vinagres y Peranoia.