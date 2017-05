Reme Sánchez, 'Boss Of Me'

Google Plus

Foto: http://elfiesta.es

Como decía Ludwig Van Beethoven "la música no sería posible sin ese noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación, pero mucho menos sería concebible sin el dos por ciento restante correspondiente al talento, capaz de convertir la proyección propia de una cualidad, en algo único, bello y diferente" El talento necesita un tipo de espacios para desarrollarse y fundamentalmente por la dificultad que entraña hacerse un hueco en el complejo mercado musical muchos artistas deben recurrir a la red y la autopromoción para ver materializados sus sueños.

Para que una gran compañía musical se decida a apostar por un artista deben darse una infinidad de variables, que en muchas de las ocasiones guardan más relación con el estudio de mercado, que con el potencial artístico y el talento en cuestión. Este es el caso de la artista valenciana Reme Sánchez, que a través de sus habilidades tangibles, y el apoyo de una familia de músicos (una madre cantante y profesora de música, un padre también profesor de música en secundaria y su hermano igualmente apasionado del piano y la percusión) que lucha con sus medios para convertirlas en valor, intenta ubicarse en el contexto adecuado para que estas puedan ser desarrolladas. El talento escondido no produce reputación, mientras algunos piensan que tener talento es cuestión de suerte; la única realidad es que la suerte es cuestión de talento y mucho trabajo.

Desde niña Reme respiró música, se sintió atraída por las voces con personalidad y, descubrió que aquel mundo mágico que la rodeaba era el motor que impulsaba su existencia. En gran medida al buen criterio de sus padres, en ningún caso pensó que sería sencillo arrojarse al mar de los pentagramas y los ritmos, que simplemente el viento, las olas y la corriente la iba a llevar al éxito. Desde el primer momento le enseñaron que había que trabajar duro, acudió al conservatorio para completar el grado elemental de danza y actualmente sigue creciendo a nivel vocal acudiendo a clases de canto con una profesora de jazz. Quizás el año de 2013 marcó un antes y un después en su vida, pues Reme Sánchez, que contaba por entonces con catorce años, participó en el concurso "Violetta, tu sueño, tu música" del canal de tv Disney Channel, en el que llegó hasta la final. Aquella bonita experiencia la hizo reafirmarse en la lucha por la consecución de su sueño, constituyó el punto de inflexión en el que el juego de una niña se convirtió en la meta de una joven que en un futuro quería ser cantante profesional y dedicarse por entero a la música.

El mercado musical es complicado, ciertamente complejo entrar en él sin el respaldo económico, musical y promocional de una gran productora. Por esa razón resulta mucho más meritorio todo lo conseguido por Reme hasta la fecha. Sus covers y videoclips grabados en muchos de los casos con sus propios medios, siempre con la colaboración de sus padres, poseen además de su calidad vocal una profesionalidad fuera de toda duda. Trabajando ya bajo la supervisión y la producción de Crister García, se atreve y ha experimentado prácticamente con todos los estilos musicales, pero se siente más cómoda en el soul y el jazz.

De un modo u otro, Reme Sánchez, posee una sólida base musical, pasión, capacidad de sacrificio y las ideas tan claras como para convertirse en el ejemplo perfecto de que el despertar del arte no se encuentra en el calendario sino en el interior de cada uno, en ese trino del viento de su voz, constelado en cada acorde, cada nota. Ni el más feroz y largo de los olvidos será capaz de frenar su llegada, pues el talento, como la vida, siempre se abre paso. Y de entre sus primeros pasos este single y videoclip titulado "Boss Of Me".