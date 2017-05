El Spring Festival arrasa en su novena edición con la mirada puesta en el futuro

Google Plus

Carlos Sadness y su "Idea Salvaje" en el escenario principal | Foto: Spring Festival

El 20 de mayo era una fecha marcada en rojo en el calendario para todos los amantes de la música, tanto de la "indie" como de la electrónica. Y no es para menos. El Alicante Spring Festival ha superado todas las expectativas para arrasar en la novena edición. Un día radiante, con un sol de justicia y una temperatura ideal servirían para avisar que todo saldría bien. El evento alicantino ha conseguido congregar a casi doce mil personas, el objetivo principal de la organización, que han salido maravilladas de un día lleno de la mejor música posible. De esta manera, el Spring Festival se ha ganado el derecho y la licencia de poder soñar con un evento de dos días para seguir postulándose como un festival referente en el panorama nacional por diversas razones, como su ubicación y gran ambiente que se ha vivido en todos los años.

En el escenario principal, Love Of Lesbian asumió los galones de ser el cabeza de cartel para no defraudar en la presentación de "El Poeta Halley", en una de las pocas visitas de la banda barcelonesa hasta la provincia. Canciones como "Bajo el volcán" y " Planeador" cautivaron a un público que cada vez quiere más a los "lesbianos". Aunque tampoco faltaron temas como "Allí donde solíamos gritar" y el clásico "Toros en la Wii" que acaba siendo el himno veraniego de "Fantastic Shine". Todo ello, acompañado de una gran puesta en escena y un Santi Balmes que se desenvuelve en el escenario como pez en el agua.

Mientras que el resto de grupos fueron los encargados de darle color a la tarde y traer hasta el Spring Festival lo mejor del "indie" en sus diferentes vertientes. Amatria, con su estilo más electrónico, maravilló con temas como "Chinches". Viva Suecia continúa demostrando que es la gran promesa de la música nacional y que cada vez está más asentado con su segundo trabajo "Otros principios fundamentales". Carlos Sadness, en un espectáculo de hora y media, hizo bailar y sonreír a los asistentes con "La Idea Salvaje", y Fuel Fandango, el dueto de Nita y Alejandro, presentó su música con tintes flamencos.

Alan Parrish y las bandas emergentes son la apuesta del festival | Foto: Spring Festival

Pocos festivales de música electrónica se pueden encontrar en la provincia de Alicante. Y del nivel del Spring Festival, mucho menos. Y esa es una de las grandes apuestas de la organización, conseguir juntar dos escenarios, el principal y este para congregar a dos públicos que en realidad acaban coincidiendo mucho en los gustos. Se da la posibilidad de disfrutar de la mejor música electrónica gracias al "Stage Space Ibiza On Tour" encabezado por el icónico dj John Digweed, que siempre está en los mejores festivales del mundo. Además de dj's residentes como Camilo Franco y Javi Bora, que hicieron saltar a su público en todo momento con un espectáculo de lo más cuidado.

Sin perder de vista el futuro

Los festivales no pueden dejar de mirar hacia lo que vendrá en el día de mañana. Y si por algo destaca el Alicante Spring Festival es por haberse adelantado a todos en este sentido. La organización ha apostado muy fuerte y claramente por los grupos emergentes de la provincia gracias a un acuerdo con la Escuela de Rock de la Universidad Miguel Hernández, donde se le ha dado la oportunidad a cinco bandas a través de un concurso. Estas tuvieron la oportunidad de actuar ante un público que se quedó con muy buen sabor de boca, como fueron Alan Parrish, Éxipis, No More Knobs, Cuervos y Aardvark Asteroid.

Sin duda, todo un elenco de grupos que quizá en el día de mañana no tengan que acceder al festival a través de los concursos organizados, ya que tendrán abiertas las puertas grandes del panorama nacional. Aunque precisamente por esto, por darle voz en este momento, el apoyo a la cultura emergente es tan necesario. Así, el mirar al futuro y ser conscientes en este presente servirá que una escena alicantina musical esté cada vez más cerca de instaurarse con más fuerza que nunca. Como bien puede ser con un festival de dos días y con unas bandas locales con un alto nivel de musicalidad.