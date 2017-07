Entrevista. Taburete: "En nuestros conciertos la gente viene predispuesta a reír, saltar y bailar"

Google Plus

Decir que Taburete es la gran revelación del año incluso se podría quedar hasta corto. La banda lleva tres años haciendo música de calidad, con dos discos en el mercado, y llegando directamente a su público. Empezaron en las redes sociales a través de diferentes herramientas de interacción y ahora suenan en las principales radios del país o llenan el Palacio de los Deportes de Madrid. El grupo encabezado por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño ha llegado donde quería, a lo más alto. Pero todavía quedan Sirenas por sonar y la banda, después de triunfar en sus conciertos de Murcia, Alicante y Valencia en los pasados meses entre otras ciudades, anuncia que lanza una gira nacional en otoño junto a Hombres G. Y esa primera parada será, como no podría ser de otra manera, en la Plaza de Toros de Valencia el próximo sábado nueve de septiembre.

Pregunta: ¿Qué le ha dado Taburete al público de Murcia, Alicante y Valencia que sin verle en directo llenó todos los recintos y después del concierto todavía quedó más maravillado?

Respuesta: Creemos que precisamente el éxito está ahí, en que no habíamos estado nunca y la gente nos tenía muchas ganas. Nos dejamos llevar un poco por las estadísticas, oyentes de Spotify y demás. Sabíamos que esas plazas iban a ser fortines. Y así ha sido, a la gente le ha gustado mucho y tenemos muchas ganas de verlos de nuevo.

P: ¿Cómo está evolucionando el directo de la banda en estos primeros años de formación del grupo?

R: Notamos que ahora mismo es un show mucho más elaborado. Tenemos más repertorio porque antes solo teníamos un disco. Ahora conseguimos llenar dos horas de música y siempre arriba. Luego, tenemos más músicos, percusionistas, vientos y guitarras. La gente ya va con predisposición de pasarlo bien, saltar y disfrutar. Como la gente que va a un monólogo y sabe que se va a reír. Es una fantástica oportunidad de ir con los amigos, por ejemplo.

P: ¿Puede ser “Caminito a Motel” una de las canciones que mejor define los conciertos de la banda?

R: Podría serlo porque es una canción que escribí hace seis año o así. Motel era una discoteca que había en Madrid. Para nosotros es una locura de canción que realmente no sabemos qué sentido puede tener porque nunca pensamos que la acabaría cantando tantísima gente. Habla de eso, de las locuras, cosas que ves por la calle y de fiesta, las señoras tomando el té y todo lo que se os pueda pasar por la cabeza.

P: ¿Qué se siente cuando todo un Palacio De Los Deportes de Madrid canta y se sabe de memoria todas las canciones que un día escribe en su casa?

R: Eso es increíble, es lo más flipante de la música. Pero es que no solo queda ahí, también se saben todos nuestros gritos de guerra. Como el “Viva la joda” o “Viva la papa”. Cosas que yo decía con mis amigos. Y ahora vemos que la gente ruge cuando decimos una de estas frases.

P: ¿Cuáles son las referencias de la banda?

R: En ese sentido somos muy abiertos, escuchamos de todo. Nos gusta el rock, como por ejemplo Extremoduro, que quizá sea mi grupo favorito. También Marea, Leiva, Estopa y, cómo no, Café Quijano. Hay pocas cosas que no me gusten. Luego en el grupo cada uno tiene un gusto en la banda. Pero por encima de todo está Julio iglesias, al que consideramos al más grande (risas).

P: ¿Cómo es la relación con Sudamérica y México en particular?

R: En esos lugares lo hemos pasado fenomenal. Yo cuando hice la canción de “México D.F” y estas cosas, no había estado nunca. Era más bien un guiño a la música y cultura. Fuimos en enero a Ciudad de México y varias ciudades donde nos recibieron espectacular. Tuvimos rueda de prensa que para nosotros era surrealista. Hemos estado verdaderamente contentos, nos han tratado muy bien y también han valorado que seamos un grupo español porque allí vende mucho.

P: Las redes sociales están siendo hoy en día clave en todas las facetas de la vida. ¿Incluimos también la música en ellas?

R: Por supuesto, las redes sociales han sido nuestra principal herramienta para llegar a la gente, sobre todo Facebook e Instagram. Al final te da la posibilidad de que cualquier persona pueda publicar lo que quiera para que llegue. Hace años era esto imposible y necesitaba, por ejemplo en la música, una agencia. Ahora, gracias a esto, lo hemos hecho todo nosotros en base a la transparencia y montando nuestro sello, Voltereta Records. Y como así nos va bien, tampoco tenemos intención de cambiar porque pensamos que esto es el futuro.

P: ¿Qué os parecen los festivales y el gran crecimiento que están teniendo?

R: Son eventos que se disfrutan mucho. El año pasado nos estrenamos en el Arenal Sound y Sonorama Ribera. Allí conoces gente y llegas a mucha gente, es increíble. A nosotros nos gustaría estar en todos, como el FIB aunque el estilo no pegue mucho. Pero somos un grupo que, con nuestro directo, hasta pegaríamos en el Viñarock porque tenemos aires de la Pegatina, muy charanguero. Pero este año no va a ser de festivales para nosotros, hemos girado en salas y en septiembre volvemos con una gira con Hombres G donde Valencia no podía faltar para tocar.