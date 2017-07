Rozalén, 'Girasoles'

Google Plus

Foto: https://splash.rozalen.org/

Rozalén ha presentado su nuevo single Girasoles, un tema que gira en torno a la empatía, a la positividad, la solidaridad, dedicado a todos aquellos que no se borran y tienden sus manos hacia los demás. Como muy bien ha declarado la artista albaceteña, Girasoles es un tema especialmente concebido y dedicado “para las buenas personas, las que habitan la mayor parte del planeta”.

El single constituye la primera atractiva avanzadilla de su tercer álbum de estudio, que llegará tras el verano y tiene ante sí el enorme reto de igualar e incluso superar el tremendo éxito de sus dos primeros trabajos, Con derecho a… publicado en 2013 y Quién me ha visto y quién me ve grabado en directo en el Palau de la Música de Barcelona, segundo trabajo ampliado en estudio con la versión Quién me ha visto.

De lo que no cabe la menor duda es que Rozalén desprende como siempre mucha luz en su música, personalidad en su voz y también en su mensaje. Un mensaje que en esta ocasión surgió en La Habana, en un momento de reflexión, bajo la producción de Ismael Guijarro. Grabado con la colaboración de sus fans en un rincón especial de Madrid, en El Campo de La Cebada en la zona de La Latina.

Rozalén, una de las artistas españoles con mayor personalidad del momento, regresa para quedarse. Sin desperdiciar la más mínima energía en la oscuridad, cantando por y para la gente de luz, unas estrofas destinadas a ensalzar el valor de las personas que facilitan la vida a los demás, las que abren caminos y enseñan al resto a sentir el Sol, a girar la mirada hacia él con cariño y respeto. Un tema para bailar bajo el que subyace un mensaje de absoluta esperanza y empatía; en cuyo sello se identifican palabras extraídas del discurso de un gran hombre, una buena persona: el expresidente Pepe Mújica, una rara avis que demostró durante su mandato que el poder no cambia a las personas sino que revela lo que realmente son. Aquel al que Rozalén, como tantas otras personas en el mundo, tienen en muy alta consideración, tanto como para tomarlo como ejemplo y abrir camino a su nueva aventura musical.