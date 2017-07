Ed Sheeran anuncia gira de estadios en Reino Unido y Europa para 2018

Ed Sheeran en Glastonbury 2017 | Foto: The Guardian

Ed Sheeran ha hecho lo que todos deseaban que hiciera, llevará su tour “Divide” un paso más arriba y tocará en estadios por toda Europa y Reino Unido durante el verano del año que viene. Tras la gran actuación que protagonizó el pasado domingo para cerrar Pyramid Stage del festival de Glastonbury, el británico anunciaba el miércoles por la mañana por su cuenta de Instagram a que ciudades le llevaría la gira el año que viene

Here are the dates for the European stadium tour, tickets on sale Saturday 8th of July - https://atlanti.cr/euuk2018tour Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 1:35 PDT

Su nuevo tour por Europa dará el pistoletazo de salida el 4 de mayo de 2018 en la ciudad de Cork, Irlanda y le llevará a tocar un total de 25 conciertos alrededor del viejo continente. Aunque en esta ocasión no pasará por nuestro país, aunque el cantante de “Shape Of You” ha dado a entender que se añadirán más fechas al tour europeo y británico al twittear: “Este no es el final de la gira de estadios, mirar el espacio”.

That's not the end of the stadium tour, watch this space x — Ed Sheeran (@edsheeran) 28 de junio de 2017

Entre todos los estadios que visitará destaca el emblemático estadio de Wembley, donde ya ha tocado con entradas agotadas para tres noches consecutivas, armado solamente con su guitarra y su juego de pedales con el que va creando efectos que suelta durante las canciones, es magia en estado puro. Ese fin de semana demostró que es uno de los mejores cantautores de esta generación y la repercusión mundial que tuvo salida al mercado de su tercer algun de estudio, “Divide”, el pasado mes de marzo lo constató.

¿Cómo conseguir entradas?

A diferencia de lo sucedido en las giras anteriores de Ed Sheeran no existirá ninguna opción de preventa y todas las entradas saldrán a la venta el próximo sábado 8 de julio a las 10am hora de Inglaterra (11am de España). Los vendedores oficiales aún no han sido anunciados, pero se prevé que en breves empiece a salir más información. Para todos aquellos que queráis ir a verle a alguno de los conciertos estar atentos el sábado porque por mas conciertos que anuncie las entradas siguen volando en minutos, y las expectativas son que esta vez también se agoten a la velocidad de la luz.