Morat se atreve a visitar Elche por primera vez el 20 de julio

La banda colombiana también estará en el Cruilla de Barcelona | Foto: Morat

Morat ha sido una de las bandas que más rápido ha calado entre el público español. Entraron de pleno en el verano pasado, con su gran éxito Cómo Te Atreves. Y desde entonces, los colombianos no han dejado de sacar éxito tras éxito que triunfa en todos los países por igual. El disco Sobre el amor y sus efectos secundarios ha sido la mejor carta de presentación donde también nos encontramos temas como Cuánto me duele y Amor con hielo. En tan solo este disco se podría sacar una playlist completa de éxitos para una radio musical que no han dejado de programar estas canciones.

La joven banda que atesora magia, talento y por supuesto, también cabeza, visitará Elche por primera vez el próximo jueves 20 de julio. Los colombianos actuarán a las 21:30 horas en el Parque de la Rotonda, ubicado en el centro de la ciudad y muy accesible para los visitantes al encontrarse cerca de las estaciones de trenes y autobuses. El precio de las entradas es de treinta euros y ya se pueden adquirir a través de las taquillas del Gran Teatro o Instanticket. El recinto, con un aforo aproximado para unos dos mil personas, puede llenarse para la ocasión en uno de los conciertos más especiales del verano en la provincia de Alicante.

El grupo formado por Juan Pablo Isaza en la voz; Juan Pablo Villamil, como guitarrista; Martín Vargas, percusionista y Simón Vargas, en el bajo, tiene una media de edad de 22 años, lo que hace que su música todavía cale más entre la gente joven. De hecho, los colombianos acaban de ponerle música a la película de Gru, Mi villano favorito. La banda está actualmente recuperándose de la gira en Sudamérica porque dentro de poco visitará también el Festival Cruilla de Barcelona, Badajoz y muchas ciudades más del país.