Cinco razones para no perderte el Low Festival de Benidorm

El festival ofrece la mayor de las comodidades a los miles de asistentes | Foto: Low Festival

El verano acaba de empezar. El sol, las altas temperaturas, la playa y las vacaciones son buen sinónimo de ello. Pero por encima de todos, hay algo que lo define mejor todavía. Y ello es el Low Festival. Uno sabe que se encuentra en el período estival cuando uno de los mejores festivales del país ha llegado. El festival de Benidorm consigue representar todo lo que se ansía cuando empiezan las vacaciones, como buena música, playa, diversión con los seres queridos y por supuesto, la mayor de las comodidades. El evento multitudinario reunirá a miles de personas del 28 al 30 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y es una cita ineludible para los amantes a la música en el país. Por eso, desgranamos uno a uno los detalles de una nueva edición que se presenta de lo más prometedora. Ya se han vendido todos los abonos VIP y VIP Pool y quedan únicamente a la venta los últimos generales, así como entradas de día.

Un cartel insuperable

Seamos sinceros. Si el cartel en un festival no nos deja boquiabiertos, no merece la pena acudir. En esta ocasión, el Low Festival lo ha conseguido con creces. Para su nueva edición presenta a lo mejor de la música internacional, como Pixies, Franz Ferdinand y Mando Diao. Estos grupos encabezan los tres días de festival para atraer ya no solo al público nacional, sino también a aquellos extranjeros que acudan a Benidorm a pasar sus vacaciones.

Sin embargo, no solo de artistas de fuera se nutre el cartel. También se apuesta por la música nacional con grandes grupos que están marcando historia. Claro es el ejemplo de Lori Meyers. Los granadinos presentarán En La Espiral y son el plato fuerte del festival gracias a su espectacular puesta en escena como ya contemplamos en la primera edición del WAM Estrella de Levante. Pero sería una locura dejarse en el tintero a Sidonie, Fangoria o Dorian, artistas que están haciendo que el producto nacional progrese en la buena línea.

Cartel por días del festival | Foto: Low Festival

Apuesta por la música emergente

Un festival siempre debe estar comprometido con las bandas emergentes de la zona. El Alicante Spring Festival lo hizo a la perfección, con el escenario de la Escuela de Rock de la Universidad Miguel Hernández que accedieron tras vencer en un concurso. Pero el Low Festival -a pesar de no tener un concurso de bandas como tal- también ha apostado por las bandas emergentes y más prometedoras. Los alicantinos Montserrat tendrán su espacio el primer día del festival y presentar sus nuevas canciones, así como seguir ganando adeptos para que su nuevo disco vea la luz. Y bandas como Nunatak también actuarán a lo largo de los tres días. En esta ocasión, los murcianos -unos de los más emergentes del panorama nacional- deleitarán al público en la jornada del cierre y prometen hacer bailar con El Pulso Infinito.

Trato especializado al espectador

La verdadera diferencia del Low Festival se encuentra en el trato especializado y muy elaborado hacia el espectador. Al fin y al cabo, la persona que acaba nutriendo económicamente al festival es el que accede como público. Por eso, sería injusto tener que hacer colas kilométricas para pedir en la barra, precios exagerados, aseos que no se pueden utilizar o no tener una zona de descanso apropiado. En esto, el Low Festival siempre se ha caracterizado por cuidar todos los detalles y hacer que el festival sea una experiencia única y digna de repetir.

Capital del turismo

Cuando hablamos de turismo nacional, y sobre todo en la provincia de Alicante, nos viene a la mente rápidamente un nombre a la cabeza. Ese es el del tan apreciado Benidorm que durante verano -y también el resto de meses- se convierte en la referencia para todos los turistas habidos y por haber. Su capacidad hotelera permite dar cabida a las miles de personas que acudan al festival o simplemente a veranear.

Porque a fin de cuentas, el festival no acaba únicamente en los conciertos, también se puede extrapolar a todo lo que acompaña. Y para ello, nada mejor que acortar el día en las playas de Benidorm, dar una vuelta por su centro y conocer de primera mano su zona de bares tan famosa y relajarse en un atardecer. El Low Festival bien lo sabe y el jueves, para ir abriendo boca, habrá una fiesta de presentación en la playa con !!! (Chk Chk Chk), Miss Caffeina, Rusos Blancos y Miss Deep'in.

Viva Suecia es el plato fuerte de la nueva edición | Foto: Low Festival

Viva Suecia

He aquí la parte más personal de VAVEL Música en este reportaje sobre el Low Festival. Si las cuatro anteriores razones para ir al Low Festival bien tenían su peso, esta quinta no se queda atrás. Los murcianos de Viva Suecia son la gran revelación del indie nacional en este 2017 gracias a sus dos discos Otros Principios Fundamental y La Fuerza Mayor. La banda de Rafa Val ha calado de pleno entre el público y se lo ganan poco a poco, concierto tras concierto y canción a canción. En el Low Festival tendrán la oportunidad de seguir creciendo ante un público numeroso. Y lo más positivo es que para ellos no existen los nervios después de estar en todos los festivales más importantes del verano como el FIB, Sonorama Ribera y Cruilla. Viva Suecia es el claro ejemplo de grupo emergente que ha conseguido crecer para colocarse en la parte alta de los carteles y en el Low solo podremos decirle Bien Por Ti.