Entrevista. Rufus T. Firefly: "Lo importante en un músico es ser honesto con uno mismo"

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, líderes de la banda | Foto: Rufus T. Firefly

Magnolia es el quinto disco de larga duración de Rufus T. Firefly, la banda de Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro. Pero también es uno de los álbumes más especiales de la música independiente nacional. En sus canciones, como por ejemplo Pulp Fiction, se observa un claro canto al amor y a la naturaleza. Los jóvenes madrileños demuestran una vez más porque son la banda de culto por excelencia en el país con un sonido sofisticado y que huye de lo convencional. Arriesgan en cada una de las canciones, buscan la profundidad en las texturas y huyen de las modas. En sus primeros años, ser fiel a sus principios se hizo de lo más duro. Pero ahora, doce años después, el grupo goza de una increíble salud y posicionamiento para poder visitar los principales festivales nacionales con un público cada vez más fiel. Como el BBK Live el jueves seis de julio, o el mismo sábado, en l'Escorxador de Elche.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra la banda después de los comentarios tan positivos que se están generando en relación al nuevo disco, Magnolia?

Respuesta: Estamos muy emocionados con todo lo que está pasando con este nuevo trabajo. Siendo sinceros, no lo esperábamos para nada. Sabíamos que había expectación puesta en nuestro grupo pero no esperábamos que fuera a llegar a este nivel. Todos los días nos llegan mensajes bonitos de todas las partes del mundo, diciendo que el disco es increíble y que les emociona. Es increíble que pase y cuesta asimilar, por eso estamos totalmente encantados de poder llegar así a la gente gracias a nuestras canciones.

"Es increíble recibir mensajes bonitos de gente todos los días"

P: El grupo consigue mejorarse en cada disco. ¿Hay mucha exigencia en los ensayos y preparación de las canciones?

R: Parece que si aunque sea sin querer (risas). Llevamos muchos años a base de ensayos y experiencia. Al final terminas cogiendo un poco el truco, por decirlo de alguna manera. Siempre hemos tenido claro que nuestro objetivo principal es hacer cada vez mejores canciones. Intentamos no dejarnos llevar por otra cosa que no sea eso. Queremos crecer musicalmente. Nuestro camino a lo mejor es un poco lento porque llevamos doce años y es ahora cuando estamos empezando a ver la luz. Pero esto lo hace todavía más sólido y agradecido.

P: ¿Se nota en Rufus T. Firefly el paso del tiempo y que cada vez se hacen trabajos mejores?

R: Siempre hemos tenido ese espíritu de querer ir más allá de lo que sabemos hacer o podemos controlar. Eso es lo que te hace crecer y salir de la zona donde estás cómodo. Por ejemplo, nosotros cuando dominamos unas guitarras muy cañeras y pesadas, pasamos a otra cosa. Aunque también es verdad, hace que nuestro público se descoloque un poco porque no sabe muy bien por donde vamos a salir, pero ni tan siquiera nosotros lo sabemos (risas). Creemos que lo más importante en la música es ser honesto con uno mismo. Sacar hacia fuera la música que llevas dentro y no lo que la gente quiera o espera que saques.

"Magnolia" es el último trabajo de la banda | Foto: Rufus T. Firefly

P: ¿Qué estilo musical es más cercano a Magnolia?

R: Para nosotros es simplemente un disco de pop y rock. Lo que pasa es que hemos tirado de muchos elementos para llegar a hacer estas canciones. Siempre tenemos temas de los Beatles en la cabeza. Cuando hacemos cancioens intentamos que sean tan redondas como hacían ellos, sobre todo a nivel de estructuras y melodías. Utilizamos difrentes vias, a veces la electrónica y en otras ocasiones, la psicodelia como en este disco. Nos gustan los sonidos de los sesenta.

P: Cuando un grupo zona de buena salud, su fiel reflejo es que tiene cerradas muchas fechas en verano. ¿Cómo se afronta un período estival en la carretera?

R: No paramos y estamos muy felices por ello porque es lo que queremos hacer. Sacar discos es increíble pero no dejar de ser un panfleto publicitario. La música de verdad está en el directo, salas y festivales. Y por supuesto, en el contacto directo con la gente. Estamos encantados con estos conciertos, el jueves tocaremos en el BBK Live y el sábado en l'Escorxador de Elche.

"La música de verdad está en el directo, en el contacto con la gente"

P: ¿Ha sido la actuación en la Plaza del Trigo la más memorable para Rufus T. Firefly?

R: El Sonorama Ribera y la Plaza del Trigo tienen una magia especial. Ahí, toque quien toque va a ocurrir algo especial. La gente va predispuesta a pasarlo bien y a conocer grupos. Pero la verdad que yo de ese concierto no me acuerdo de nada porque estaba en una especie de éxtasis extraño en el que solo me recuerdo levantando mucho la guitarra y gritando. De tan emocionado que estaba, no puedo decir mucho más (risas)