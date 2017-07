Melendi arrasa con 'Destino o Casualidad feat. Ha*Ash'

Google Plus

El cantante asturiano Melendi sigue imparable, se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. El trabajo y su talento recogen frutos más que merecidos, puesto que su álbum Quítate las gafas ha sido acogido de una manera tremendamente positiva entre el público latinoamericano. Tras 30 semanas en el mercado se mantiene en el top de ventas y además el Tour Quítate las gafas cuelga el cartel de no hay billetes allá por donde va. Algo comprobado tanto en Bogotá, Miami, Guayaquil, Quito, Panamá, como Ciudad de México.

El artista ovetense, que recorrerá España durante este verano por las principales ciudades de la geografía nacional, ha agotado entradas en Madrid con cinco meses de antelación; su trabajo se podrá disfrutar en vivo también en Barcelona, Valencia, Bilbao, A Coruña, Murcia… y en todas ellas se le espera. Posteriormente, en octubre retomará la gira americana en el Auditorio Nacional de México (3 noviembre) y el Gran Rex de Buenos Aires (17 de noviembre).

El octavo álbum de estudio de Melendi que ya constituía para el artista algo más que un trabajo marcará sin duda su carrera. Disfrutó, aprendió e hizo un viaje interior durante su creación y desde que fue lanzado en noviembre de 2016 no ha parado de crecer. Compuesto por doce canciones: Flores de agua y plomo, Destino o casualidad, Hijos del mal, Desde que estamos juntos, La casa no es igual, Mi mayor fortuna (con ChocQuibTown), Un amor tan grande, Soy tu superhéroe, Existen los ángeles, Quítate las gafas, Yo me veo contigo y Hombre (cover de Pedro Sosa), generó desde sus inicios buenas vibraciones entre el público.

Precisamente Desde que estamos juntos, que lanzó al mercado el 23 de septiembre pasado y en el que sorprendió con aires cubanos, llegó a ser nº 1 en ventas en iTunes.

Destino o Casualidad feat. Ha*Ash

Ahora, tras un mes de la publicación de su nuevo videoclip: Destino o Casualidad feat. Ha*Ash, el tercer single de su álbum, una versión inédita gradaba junto a la colaboración del famoso dúo mexicano HA*ASH, ha superado todas las previsiones convirtiéndose en un auténtico fenómeno de streaming. Con New York como escenario y bajo la acertada dirección de Willy Rodríguez no cabe duda de que ha adquirido un seguimiento a la altura de su calidad tanto musical como visual. Sus más de 20 millones de reproducciones en VEVO es además uno de los temas más virales de Spotify en 13 países (incluyendo México, Chile, Perú…), acumulando también millones de escuchas en la citada plataforma.

El broche de oro a este momento dulce de su carrera, a este disco que le está reportando éxito a nivel internacional, lo pondrá en Barcelona y Madrid a fin de año, cerrando 365 días tan intensos como inolvidables para Ramón Melendi Espina. Y es que sin duda Melendi ha dado con la tecla, como dice en la canción quizás ha descubierto aquella extraña melodía que algunos llaman destino, otros prefieren llamar casualidad, pero que en realidad es el premio que merece un artista con una personalidad especial y mucho talento.