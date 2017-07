Lost Frequencies publica la edición Deluxe de “Less is more”

“Less is more: Deluxe Álbum | Foto: Sony Music

Ya es un hecho. 'Less is more' Deluxe de Lost Frequencies ya está a la venta en los principales portales musicales online, así como en tiendas en formato físico. Este trabajo ha sido muy esperado por los seguidores del artista.

Tras un pequeño aperitivo que ofreció a sus fans con 'Here with you', el DJ y productor de música electrónica ha sacado a la luz la versión Deluxe de su primer disco completo, ya que hasta la publicación de 'Less is more' solo había trabajado en singles.

Este formato Deluxe de su primer trabajo discográfico incluye, además del éxito 'Here with you', con su paisano Netsky, todas las canciones de la versión normal, pero esta vez dándoles un toque diferente, reinventando su música como bien sabe hacer el belga. Entre esas nuevas versiones, destacan las de los famosos hits 'Are you with me', 'Reality' o 'Beautiful life'.

Felix de Laet, musicalmente conocido como Lost Frequencies, se dio a conocer en el año 2014, cuando lanzó su primer trabajo, 'Are you with me', el cual pronto se convirtió en un éxito en el ámbito musical europeo y mundial.

Tras ese hit, lanzó 'Reality', aprovechando la fama que le concedió su primer single en el mundo de la música profesional. Este nuevo trabajo siguió los pasos del primero, y también adquirió gran repercusión, musicalmente hablando, colocándose en buenas posiciones en las listas de éxitos más importantes y prestigiosas del mundo musical.

Remixes

Entre sus últimos trabajos, destacan numerosos remixes de grandes éxitos actuales. Entre ellos se encuentran el remix de 'Cold Water', la canción de Justin Bieber en colaboración con Major Lazer, quienes crearon este hit en el año 2016.

Otro remix importante de Lost Frequencies es el de 'No woman no cry' del mítico Bob Marley, trabajo que realizó justo en el momento en que se dio a conocer con sus primeros singles, en el año 2014. Esto también le aportó bastante prestigio como DJ y como productor musical.