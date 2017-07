Pastora Soler regresa con 'La Tormenta'

Foto: 100% Pop Español

En un maravilloso poema de José Ángel Buesa titulado el regreso, en uno de su versos dice que no tienen estrellas las noches del destierro, pero para la gran artista y cantante en cuestión sí que las hubieron, especialmente una de ellas que brilló con la suficiente luz como para insuflarle la suficiente fortaleza para que ahora brote este rosal convertido en trabajo y regreso muy esperado. Curiosamente el citado poema concluye con un no menos significativo verso que reza así: y sabrás que no he vuelto... ¡porque estaba contigo!

Y eso es precisamente lo que hizo Pastora Soler, jamás se marchó porque todos aquellos que la siguieron y la siguen en realidad le hicieron caso al estribillo de unas de sus famosas canciones ‘Quédate Conmigo’ . Pastora se tomó un tiempo y la gente se quedó con ella por la sencilla razón de que su capacidad artística es una Bendita Locura y sus fans no tienen La Mala costumbre de querer a medias.

Por todo ello ahora que regresa con el brillo de una ‘Estrella’ y en plena Tormenta es momento de escuchar, celebrar que Pastora nunca se fue, pero está de vuelta. El lanzamiento de su nuevo single La Tormenta, supone una de las noticias más felices del panorama musical español en estas fechas del caluroso estío. La expectación ha sido máxima y este es un gran primer e importante paso para volver a deleitarse con la raza de la artista coriana, que se mostró tremendamente emocionada y agradecida en la presentación oficial del single en Cadena Dial tal cual, teniendo como maestro de ceremonias a Rafa Cano.

La Tormenta cuya autoría es del ya conocido Tony Sánchez-Ohlsson, (que hizo para ella temas como Te despertaré y Quédate conmigo, representa el reencuentro con Pastora, una gran artista que vuelve con energías renovadas y cantando a la reconciliación, a la esperanza en el amor. Sin duda un magnífico avance de un disco muy esperado y de cuya producción se ha encargado Pablo Cebrián. Pastora anuncia gira por toda España, está aquí de nuevo, por fin cruzó y pasó la tormenta…