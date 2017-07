Coldplay: una noche mágica en el Estadio de Francia

Google Plus

Coldplay durante el concierto de Paris | Foto: Ana Alonso Blanco

La ciudad de Paris tuvo la suerte de haber disfrutado de Coldplay durante tres noches en tan solo una semana. Uno de los grupos más exitosos del momento a nivel mundial encendió e hizo brillar el Estadio de Francia con sus grandes éxitos: “Viva la Vida, “Advendure of a Lifetime”, “Paradise” o “Fix You” entre otras. Y por si Chris Martin, lider del grupo, no tenía a todos los asistentes ya en su bolsillo con el simple hecho de estar allí cantando, se lo aseguró al empezar a hablar en francés: “estamos encantados de estar aquí con vosotros. Si queréis cantar con nosotros será un placer. ¡Sois fantásticos!”

El concierto arrancaba con “O Mio Babbino Caro”, la famosa aria de Puccini, a continuación, se sucedieron en las pantallas gigantes fans de cada uno de los países de la gira saludando a los asistentes del concierto siguiente, para Paris el saludo llegó desde Glagow. Seguido de la salida al escenario de Chris Martin (cantante y piano), Guy Berryman (bajo), Jon Buckland (guitarra líder) y Will Champion (batería y piano) para arrancar el show con “A Head Full of Dreams”.

Si hubiese que describir el concierto de Coldplay en el Estadio de Francia con una sola palabra sería: MAGICO. El grupo ofreció un espectáculo que los más de 80.000 asistentes no podrán olvidar fácilmente. El ambiente que crean desde el principio es increíble y el show se convierte rápidamente en un espectáculo de luces, música y color. No faltaron fuegos artificiales, confeti y globos gigantes multicolores, y si eso parecía poco, todos los asistentes participan en espectáculo con las pulseras que les entregan a la entrada y que brillan y cambian de color sincronizadas con la música. Un verdadero deleite a la vista y al oído.

El público disfrutó, bailó y cantó tanto como Chris Martin pedía o incluso más y algunos incluso dejaron caer algunas lágrimas durante las canciones más sentimentales que tiene el grupo como “Yellow”, “Fix You”, “Everglow” o “Us Against the World”. Ésta última no estaba planeada en el setlist inicial de la gira, pero la banda deja al público de cada ciudad elegir a través de la red social Instagram una canción para que sea cantada en el concierto al que van a asistir.

Pero si hay algo que destacar de toda la noche, es la infinita energía que desprende Chris Martin en el escenario. El cantante animó las dos horas aproximadamente que duró concierto sin descanso y sin parar de correr, saltar, bailar y dar volteretas, y hasta prometió a todas las fans que le pedían casarse con el que algún día se las apañaría para casarse con todas ellas.

Y ahora, unos días después, se ha pasado la emoción del momento, pero aún se sigue recordando con ilusión, y deseando que llegue la próxima gira para repetir… O a poder revivir la noche mágica vivida en Paris cuando saquen a la venta el DVD del tour que precisamente grabaron esa noche llena de estrellas.

El setlist completo del concierto fue: