Louis Tomlinson y su 'Back to You' ya triunfan

Louis busca el éxito con su nueva música / Foto: Zimbio

El cantante nacido en Doncaster (Inglaterra) ha vuelto a dar un paso hacia adelante en su carrera musical como solista. Tras la colaboración en la canción Just Hold On con Steve Aoki en 2016, el artista inglés sigue creciendo y avanzando.

Tras un breve periodo de descanso, Louis Tomlinson se ha puesto manos a la obra para encandilar a sus millones de seguidores en todo el planeta. Hace unos días colgó un misterioso vídeo en sus redes sociales en las que anunciaba que planea realizar una gira el próximo año 2018. A continuación, el pasado viernes, estrenó el videoclip de su single Back to You en el que cuenta con la colaboración de la americana Bebe Rexha y el mezclador británico conocido como Digital Farm Animals.

En los primeros tres días el vídeo ha superado ya las cinco millones de visualizaciones en la plataforma YouTube, claro indicativo del éxito que puede tener el tema del cantante de Doncaster. Es precisamente en la ciudad natal de Tomlinson donde transcurre la acción del vídeo. A lo largo de los tres minutos y 18 segundos del trabajo aparecen diferentes lugares de la ciudad inglesa.

El artista inglés planea una gira para 2018 / Foto: Zimbio

Pasión y naturalidad

No es un secreto que Louis es un gran aficionado al fútbol, y como no podía ser de otra manera, en el videoclip se puede ver al artista jugando con una pelota en la calle. Además, cabe destacar que varios fragmentos del vídeo fueron grabados en el estadio de fútbol de la ciudad, el Keepmoat Stadium, con capacidad para algo más de 15.000 espectadores.

En el mencionado estadio juegan los dos principales equipos de fútbol de la ciudad (Doncaster Rovers y Doncaster Rovers Belles Ladies Football Club) y el Doncaster Rugby League Club de rugby. Back to You supone el despegue definitivo de Louis Tomlinson como artista en solitario, tras haber triunfado y haber sentido la gloria con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Liam Payne en la Boy band One Direction.