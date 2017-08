Residente, ‘Guerra’ para promover la Paz

Google Plus

Son días sin duda muy complicados para que un trabajo con el cariz sociológico e ideológico del rapero puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente vea la luz, porque su propuesta puede generar sin duda diversos juicios de valor. Tanto musicalmente como visualmente el tema, el videoclip posee una calidad muy apreciable y en cuanto al contenido, al mensaje, el rapero explicó que su tema ‘Guerra’ es una paradójica forma de concienciar y promover la paz.

Filmado en España, recientemente golpeada por el terrorismo y en el campamento de Refugiados Zahlee; ubicado en el borde entre Siria y el Líbano donde sobreviven unos 250 refugiados de Siria, la sensibilización que existe sobre esta temática absolutamente real, candente y global, precisa sin duda de las puntualizaciones de René para comprender la intención del artista al escribir el tema. El videoclip es desgarrador, las imágenes golpean al corazón de la gente y la letra según palabras del artista surge de la siguiente visión: “Con este vídeo del tema ‘Guerra’ relato el ciclo de la misma. La llegada del invasor, la gente que sufre en carne propia los ataques, la gente que resiste luchando para defenderse de estos ataques, los refugiados que huyen de la guerra y nosotros los cómodos que estamos totalmente enajenados a la dura realidad de la guerra. Hoy en día dentro de un circuito que promueve solo canciones para bailar las cuales yo también tengo, es para mí vital como artista también sacar el espacio para promover este tipo de temas tan relevantes y necesarios”.

Protagonizado por los actores Jan Cornet, Una Ugalde y Paco León junto a víctimas reales de guerra y refugiados del conflicto de Siria, es quizás una forma de que la gente se conciencie de la guerra real y el sufrimiento como caldo de cultivo de la barbarie. Siempre con matices y el juicio de valor propio de cada persona que escucha el tema, visiona el vídeo, lo que expone el rapero es una realidad que quizás se haya vivido como algo lejano, como una circunstancia que se contempla en la televisión.

El problema es que la ‘Guerra’ llegó a la puerta de nuestras casas, a nuestros barrios, nuestras ciudades. Esta es una circunstancia que conocen muy bien todos aquellos que en algún momento de su vida fueron golpeados por el terrorismo, hoy con vigencia capital como una de las múltiples consecuencias de esta escalada de barbarie y sinrazón. Una circunstancia y una realidad que viven a diario en los países golpeados por los conflictos bélicos. Que sufren los desplazados, refugiados, una problemática que concierne absolutamente a todos, la verdadera intención del rapero al hacer este trabajo. El vídeo ha sido producido por La Tara (Puerto Rico), Deseif (España) y Clandestino Productions (Líbano). La dirección de fotografía estuvo a cargo Santiago "Chago" Benet. Mientras que la canción fue producida por Residente & Trooko (Jeff Peñalva). Actualmente de gira por Estados Unidos el tema estará disponible en todas las plataformas durante los meses de agosto y septiembre 2017.

La ‘Guerra’ tiene muchos rostros, en Georgia, Siria, Barcelona, Madrid, Londres, París, Ankara, Kabul… Por ello este trabajo de Residente, que se implica no solo en la problemática tan vigente en estos días, sino que es un llamado global de concienciación sobre los conflictos bélicos en todo el mundo. Y es que una de las mejores formas de concienciar a la gente es mostrando esos rostros y cantando a esa realidad, como manera de combatirla y vehículo para promover la Paz. No es nada sencillo salir de la zona de confort, crear temas comerciales con objeto de la búsqueda de un éxito fácil e inmediato, resulta moneda común en el mercado musical. Por ello la iniciativa de René (rapero al que suele acompañar la polémica) constituye un riesgo que la mayoría de los artistas de éxito no pueden o están dispuestos a asumir. Y mostrar la ‘Guerra’ como forma de promover la Paz es una manera de que de una vez por todas, la sociedad abra los ojos…