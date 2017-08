Granada Sound 2017 completa su cartel e inicia la cuenta atrás

Google Plus

Cartel del Granada Sound 2017 | Foto: Granada Sound

Oficialmente queda menos de un mes para la esperada cita, por eso tanto granadinos como foráneos preparan ya sus kits festivaleros. Y es que más de 30 artistas les harán saltar, gritar, cantar y bailar en el fin de semana mágico de Granada Sound.

Tal y como anunciaron, las redes sociales del festival anunciaron a sus seguidores quienes serán los encargados de hacer sonar el tercer escenario, en total serán catorce nombres: Virginia Díaz DJ, El Imperio del Perro, The Milkyway Express, Pianet, Lost Tapes, Villa Nueva, Christian Set-Roc, Don Gonzalo, Ñeku, Mojo, The Saltitos, Lígula, M40 Biagra, Meridian Response.

El cartel se tiñe de más color Granada con la incorporación del dueño de Discos Bora Bora, Gonzalo que actuará como DJ. También destaca Virginia Díaz DJ, la presentadora de 180°, el programa musical de RTVE. Junto a ellos Los Planetas, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Sidonie, Dorian y muchos más pondrán la sexta edición a la altura del Veleta.

Los horarios de las actuaciones aún no han sido confirmados, ya que tal y como ha hecho saber la organización, se sabrán diez días antes del festival. En cuanto a los abonos, su precio actual se encuentra en 42,50€ las generales y en 75 € las VIP, de las cuales sólo quedan 50. El sold out puede estar cerca, aunque todavía no se ha confirmado si se pondrán a la venta entradas por día. Por lo que habrá que esperar para conocer esos datos.

También faltan por conocer las actividades que se llevarán a cabo en conjunto con Granada Ciudad del Rock, una iniciativa que en la pasada edición tuvo una gran acogida y que sorprendía a los melómanos granadinos inundando la ciudad de cultura musical. Algo que, sin duda, favorece que las bandas locales se den a conocer a su público más cercano y también el turismo de locales de la ciudad.