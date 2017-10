Los chicos de One Direction empiezan a triunfar en solitario

Foto Oficial de Harry, Louis, Niall y Liam para "Perfect" de One Direction | Foto: One Direction

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne eran conocidos hasta la fecha por ser los componentes de One Direction, la boyband más famosa de los últimos años, pero ahora cada uno de ellos ha dado un salto hacia una carrera en solitario y se están haciendo un hueco en el mundo de la música a pasos agigantados. Harry sacó su disco debut el pasado mes de mayo y ya está enfrascado en su primer tour mundial; Louis ha lanzado dos colaboraciones, una con el DJ Steve Aoki y otra con Bebe Rexha que están triunfando alrededor del mundo y acaba de sacar sin previo aviso su primera canción en solitario; Niall ya tiene fecha de publicación de su primer disco en que será el día 20 de este mes y también se encuentra de gira en estos momentos y, por último, Liam ha presentado dos singles, “Strip that down” y “Get Low”, esta última en colaboración con Zedd.

Está claro que su éxito como grupo es totalmente indiscutible, pero probar como solistas es algo completamente diferente y cada uno de ellos va a tener que pelear por hacerse sitio en el panorama musical. Los cuatro están tomando rumbos distintos y se están labrando su propio estilo, ¿qué está pasando o sucederá con sus carreras en solitario? Vamos a analizarles uno a uno para saber un poco más en que están metidos cada uno en estos momentos.

Harry Styles se decanta por el rock

Cada boyband tiene al menos un miembro que se sabe que va a destacar en solitario, que tiene el carisma, el tirón y la calidad para dar el salto al solo y no defraudar. En el caso de One Direction este era Harry Styles quien, con su primer álbum, homónimo, ya está triunfando en todo el mundo. El cantante se ha desviado un poco del tipo de música que marcaba la boyband y se ha sacado un disco de diez canciones al más puro estilo rock de los ochenta, donde se notan influencias de Queen, David Bowie o Fleetwood Mac. Harry tenía las ideas claras, sabía qué tipo de música quería hacer y sacar al mercado y eso es exactamente lo que ha hecho. “No quería escribir historias, quería escribir mis historias, cosas que me habían sucedido. Lo principal era ser honesto. No había hecho eso antes”, dijo el cantante a la revista Rolling Stone.

El video musical de su primer single "Sign of the Times", tiene más de 180 millones de visitas en YouTube y su álbum debutó en el número 1 del Billboard 200 y en la primera semana vendió 230.000 copias convirtiéndose en el segundo artista británico en conseguirlo.

En estos momentos Harry se encuentra en su primera gira mundial que le traerá a España el próximo mes de marzo. Tocará en directo el día 30 en el Palau San Jordi de Barcelona, donde aún quedan entradas a la venta, y el 31 en el WiZink Center de Madrid con el cartel de “sold out” colgado en la puerta.

Y si con la música fuera a parecer que no tenemos suficiente Harry Styles, el cantante también ha lanzado su carrera como actor debutando en la taquillera película Dunquerque, sobre la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Christopher Nolan.

El álbum debut de Niall Horan ya tiene fecha

Niall fue el primero de los cuatro en sacar música en solitario al mercado, hace ya más de un año que lanzó de repente y sin previo aviso "This Town", una preciosa balada acompañada de guitarra acústica sobre un amor del pasado, las cosas que no le pudo decir y el momento en el que entiendes que le has perdido para siempre. Es una de esas baladas románticas perfectas para tocar la fibra sensible de quienes la escuchen. Ocho meses después, el cantante irlandés lanzó su segundo single, “Slow Hands”, que se centra en un sonido de guitarra mucho más funk y completamente distinto a “This Town”. “He estado escuchando mucha música de principios de los 80 últimamente y me han inspirado las líneas de bajo y guitarras funky de aquella época”, declaró el cantautor.

Y tras más de un año desde la publicación de su primera canción, Niall anunció el mes pasado la fecha de lanzamiento y el nombre de su álbum debut: “Flicker” que saldrá a la venta el viernes 20 de octubre, a la vez que sacaba al mercado un nuevo single, "Too Much To Ask", otra balada romántica, esta vez acompañada de un piano en la que habla de una ruptura dolorosa.

Además, al igual que Harry, Niall está dando la vuelta al mundo con su primera gira “Flicker Sessions 2017” en la que canta las canciones del disco que aún no ha publicado, una peculiaridad que hace que las fans disfruten de la música en directo de una manera diferente a la que están acostumbrados, en silencio, escuchando la letra de las canciones y sintiendo cada una de las melodías. El cantante irlandés traerá su tour a España el próximo mes de mayo, tocará el día 9 en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 11 en la Sala Riviera de Madrid. Las entradas salen a la venta mañana a través de www.livenation.es y www.ticketmaster.es y toda la red Ticketmaster.

Sin embargo, a pesar de ser el más rápido en regalar música en solitario a sus fans también era uno de los más reticentes a hacer un parón indefinido en la banda para probar suerte como solistas y a sus representantes les ha comentado que no le importa lo que esté haciendo, que cuando One Direction llame a la puerta lo deja todo y vuelve al grupo.

Louis Tomlinson acaba de publicar su primer single en solitario: “Just Like You”

Hasta el momento el miembro mayor del grupo había lanzado al mercado dos colaboraciones que están tenido un gran éxito global. La primera fue “Just Hold On”, con el DJ Steve Aoki y que escribió dedicada a su madre, que falleció a finales del año pasado por una leucemia. El estreno de la canción fue en la final del X-Factor británico 2016, programa que les vio nacer como grupo en 2010 y el momento perfecto para que el mundo le viera resurgir como artista en solitario.

El segundo single, que salió en julio de este 2017, es otra colaboración, en este caso junto a la artista norteamericana Bebe Rexha y Digital Farm Animals, se llama “Back To You” y rompe completamente con el sonido electrónico que había mostrado en “Just Hold On”. La canción habla de una relación tóxica entre dos personas que son completamente adictas a la situación de drama entre ellos y a pesar de que les aconsejen dejarlo, siempre acaban volviéndose a ver, una letra con la que muchas personas pueden llegar a sentirse identificadas. El video musical de “Back To You” se desarrolla en Doncaster, ciudad natal de Tomlinson y tiene más de 150 millones de reproducciones en YouTube.

Puesto que solo habíamos escuchado colaboraciones de Louis y nada realmente en solitario, existía la pregunta de cómo sonaría su voz como solista y el pasado jueves nos sacó de dudas lanzando “Just Like You”. El cantante comentó a la revista Billboard: “La canción trata sobre esta visión de las celebridades que somos impenetrables y casi no humanos, pero fundamentalmente todos tenemos los mismos problemas”, y añadió que es una de sus temas favoritos del disco. Además, también ha comentado anteriormente que tiene pensado salir de gira el año que viene así que eso significa a que su primer álbum en solitario tampoco estará muy lejos de ver la luz.

El tercer single de Liam Payne saldrá a la luz el 20 de octubre

Hace algo más de cuatro meses que Liam Payne publicó su primer single como solista, “Strip That Down”, escrita junto a Ed Sheeran y Steve Mac y producida por Mac. Se trata de una cancion con un sonido rítmico-pop, típico para triunfar en la radio, de un enfoque a lo seguro, a lo que gusta, a lo que la gente escucha. La segunda cancion que lanzó al mercado fue “Get Low”, en colaboración con Zedd, que salió a la venta en el momento perfecto, en el mes de julio, ya que suena a éxito del verano. “Tiene un sonido inspirado por Drake. Creo que es un buen balance entre hacia dónde va él (Liam) con su proyecto como solista y a dónde voy yo con mi propia música. Está justo en el medio”, comentó Zedd sobre el single.

Poco después de esta última colaboración, Liam estrenará otra canción que está incluida en su álbum, del cual se sigue esperando que anuncie el título y la fecha de lanzamiento. El single se llama “Bedroom Floor” y saldrá a la venta el próximo viernes día 20 de octubre. Además, en una entrevista a BBC Radio 1, Liam reveló que este tema es el favorito de su novia y madre de su hijo, Cheryl Cole.