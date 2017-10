Rozalén & Estopa presentan ‘Vivir’, un himno 'Por Ellas'

Foto: http://www.rozalen.org

Posiblemente si se hubiera buscado una artista, una cantante del panorama musical español cuya una de sus máximas cualidades fuera la capacidad de irradiar luz, positividad y optimismo, la mayoría de los críticos y expertos musicales no lo habrían tenido muy complicado, pues junto a Rosana pocas cantantes españolas existan con tanto compromiso y transmisión de esperanza como la albaceteña María de los Ángeles Rozalén Ortuño, ‘Rozalén’.

Además si Rozalén es acompañada por Estopa, la ecuación de Vivir se resuelve con una bocanada de optimismo e ilusión. De hecho ese es el mensaje que se debe y se quiere transmitir en el día rosa, el de la lucha de la mujer contra el cáncer. El de la concienciación de la mujer respecto a la importancia de la prevención, la autoexploración y el alentador porcentaje que arroja la última estadística respecto a que casi un 90% de las mujeres afectadas por el cáncer de mama logran superar con éxito la enfermedad si esta se detecta a tiempo.

Cada vez existen más vencedoras y menos vencidas, de ahí el hecho de que las galas solidarias cobren cada vez mayor importancia. En este caso Por Ellas, cuyos beneficios serán destinados a la AECC para la lucha contra el cáncer de mama. Un evento benéfico organizado por la Cadena 100 que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a partir de las 20,00 horas en el WiZink center de Madrid, que contará con la participación de las mejores voces de la música de nuestro país. Será sin duda una gran fiesta de la música a la que acudirán más de 15.000 personas, un concierto solidario en el que junto a Rozalén y Estopa estarán presentes Fangoria, Los Secretos, Hombres G, Carlos Baute, Álex Ubago, Maldita Nerea, Clean Bandit, Bombai, Blas Cantó, Marta Soto y Maico.

El tema oficial será Vivir que contó también con la colaboración de un grupo de pacientes, familiares y trabajadores sociales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Un tema que fue presentado el jueves 19 por Rozalén en la sede de la asociación. La albaceteña compuso especialmente este tema fundamentalmente con la colaboración de cientos de cartas y testimonios, pacientes luchadoras que le plantaron cara a este complejo contratiempo vital. La cantautora se metió en la piel de ellas e interiorizó durante meses la temática para dotar al tema -que podría convertirse en himno- de la fortaleza y positividad con la que se enfrentan a diario todas las mujeres que pasan y pasaron por ello.

El tema es un canto a la vida y tal y como ha declarado la albaceteña pudo componerla gracias a las pacientes: “Les pedí a las pacientes que me escribieran una carta contándome lo que quisieran, fui con ellas a terapia y saqué de nuevo los apuntes de Psicología. Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es vivir. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades, me han dado una lección”.

Sin duda lo más importante y esperanzador es que este tema, cuyos fondos recaudados irán destinados a la AECC, ha sido un éxito prácticamente desde el primer día, en el que pasó al número 1 en iTunes, tanto en audio como el lyric video que la acompaña. Y es que Por Ellas, cuando la luz sale por la puerta jamás hay que olvidar que el sol siempre vuelve a entrar por la ventana.