La luz de Antonio Orozco y las sombras de su 'Destino' en Granada

Antonio Orozco en su concierto en Granada | Foto: Antonio L. Juárez

Gran expectación por ver y disfrutar de la actuación de Antonio Orozco en Granada. Largas colas se formaron a la entrada del Palacio de Congresos entre quienes querían presenciar el tour Destino del cantante catalán en la capital granadina, aunque más que por el lleno que se iba a producir en la sala Federico García Lorca se acumularon por los problemas que empezaron a surgir y que estaban relacionados con la venta de las entradas. Más de un centenar de granadinos fueron estafados por la web Viagogo, que vendió al doble del precio de venta entradas falsas. Caras de tristeza y de indignación entre los afectados que, tras más de una hora de espera, pudieron finalmente acceder para presenciar el concierto cuando los responsables del Palacio de Congresos le dieron el 'ok' para reubicarles en los sitios que quedaban libres. La ilusión por ver su artista favorito, desvanecida momentos antes, volvió a recobrar toda la fuerza.

Foto: Antonio L. Juárez

Así, con más de una hora de retraso, Antonio Orozco salió al escenario al son de la batería y de las guitarras eléctricas y con la ovación de un público paciente y volcado con el artistas desde el primer momento. 'Llegará' fue el pistoletazo de salida en una actuación cargada de energía del cantante catalán.

Desde el inicio, el público se levantó de sus asientos para saltar y bailar con las canciones de Antonio Orozco, que llegó ataviado con pantalón vaquero negro, camiseta negra y chaleco verde militar. 'Mírame' y 'Ser o no ser' continuaron sonando en un concierto en el que Orozco pidió a su público que saltara y disfrutara.

Foto: Antonio L. Juárez

"Es imposible traducir el cielo de Granada", dijo en su primera alocución un Orozco que también aseguró que le gustaría quedarse a vivir en la ciudad granadina "por siempre". El de Hospitalet se acordó del "más grande", el granadino Enrique Morente, antes de proseguir con su tema 'Podría ser', durante el cual se bajó al filo del escenario para sentir más cerca el calor de su público.

Orozco continuó irrandiando toda su energía con 'Pídeme' antes de iniciar 'El viaje'. El catalán sorprendió más tarde con un tema de El Útimo de la Fila. El público ya estaba totalmente entregado, pero lo hizo aún más cuando Orozco destacó la belleza del Albaicín o del Sacromonte. En su alocución, el cantante quiso acordarse de lo que está sucediendo en su tierra, Cataluña, tras la aplicación del artículo 155. Orozco no quiso evitar hablar del tema político porque destacó que "no hay nadie" que le diga lo que tiene que hacer y aprovechó también para decir que en España "no sobra el talento" y que los "científicos, lingüistas, etc, deben volver".

Foto: Antonio L. Juárez

La música volvió a sonar con el tema 'Por pedir pedí' y una versión mucho más rockera de 'Devuélveme la vida'. Dejó después al público granadino 'Temblando'. El 'Destino' volvió a sonar con 'Moriré en el intento' y 'Hoy Será', durante los cuales la gente continuó saltando y bailando. El artista catalán se despidió con 'Estoy hecho de pedacitos de ti', pero no tardó en volver.

Con los acordes del piano, Orozco regresó para pedir que un niño le acompañara sobre el escenario para ayudarle a transmitir un mensaje. Pidió la colaboración de su público mediante el envío de un mensaje al 28015 para ayudar a 'ángeles'. "El Hospital de Día de San Juan de Dios lo han construido ustedes", dijo antes de entonar uno de los temas que más éxito ha alcanzado de su disco 'Destino', 'Mi héroe', que dedica a su amigo, hermano y productor durante 25 años recientemente fallecido, Xavi Pérez. Los aplausos inundaron el Palacio de Congresos.

Foto: Antonio L. Juárez

Orozco quiso despedirse 'Una y otra vez' y con 'Lo que tu quieras soy' acompañado de su banda. Pero luego regresó solo acompañado de la guitarra para poner el broche y final cantando trozos a capela de un tema de Triana y de su 'Estoy hecho de pedacitos de ti' con el que dejó un buen sabor de boca entre los asistentes.