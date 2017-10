Liam Payne estrena 'Bedroom Floor'

El cantante sigue renovándose este 2017 / Foto: (Zimbio) Tim P. Whitby / Getty Images Europe

Una vez finalizado el proyecto de One Direction con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, los chicos se separaron para iniciar una nueva etapa en solitario. El listón estaba muy alto para todos ellos, después del éxito logrado y las decenas de premios recibidos, no se planteaba una tarea sencilla la de triunfar cada uno por su lado.

Siempre se ha dicho que el tiempo pone tarde o temprano a cada uno en su sitio, y según parece, el de Liam Payne está sobre los escenarios. Mientras sus ex compañeros sacaban singles y anunciaban conciertos, poco se oía del cantante de Wolverhampton. No obstante, tras ser padre de un niño llamado Bear Payne en marzo, Liam ha despertado y quiere seguir la estela de Styles, Horan, Malik y Tomlinson.

Payne busca el éxito como solista / Foto: (Zimbio) Tim P. Whitby / Getty Images Europe

En verano el inglés estrenó el single Strip That Down en el que colabora con el artista Quavo. A día de hoy el vídeo de la canción de su canal oficial en la plataforma YouTube tiene más de 190 millones de visualizaciones. Con este tema Liam Payne daba el pistoletazo de salida a una carrera musical como solista que no tiene otro objetivo que arrasar con todo en todos los países del planeta.

El proceso sigue

Hace un mes, salió la canción Get Low en la que el cantante británico colabora con Zedd. Unas semanas después ha llegado el momento de seguir avanzando y con el estreno de la romántica canción Bedroom Floor, Liam Payne continua reinventándose. Los seguidores y las seguidoras del ex miembro de One Direction esperan con ansia más música de un Liam que terminará este año 2017 con varias actuaciones en Inglaterra y Estados Unidos. En los conciertos, el inglés compartirá escenario con otros artistas top de la talla de Kesha, Fifth Harmony o The Chainsmokers entre otros.

Se espera mucho del joven de Wolverhampton que soñó con triunfar en la complicada y sorpresiva industria musical.