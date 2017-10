Vanesa Martín y Alicante, 'El amor que no se explica'

Vanesa Martín en el concierto del Cuartel de Artillería de Murcia | Foto: Rubén Bonmatí, VAVEL Música

Para unos, el amor tiene partes que puedes elegir y explicar. Para otros, lo racional queda a un lado y lo único que importa es que se sienta o no. No hay lugar para las racionalidades porque El amor no se explica. Este verso da título a una de las canciones de Vanesa Martín en Munay y es uno de los preferidos de la malagueña, según confesaba a Esther L. Calderón de la revista Divinity.

Vanesa Martín y Alicante vivirán el viernes un amor que no se puede explicar y tira muros a patadas. Los seguidores de la artista han agotado desde hace meses las entradas para el concierto que dará comienzo a las 21:30 horas en el Auditorio de la Diputación, en el Paseo de Campoamor. Esta será la primera visita de la artista a la provincia de Alicante para presentar la exitosa gira de “Munay” que ha arrasado en el resto de ciudades del país con varias fechas donde todas las entradas también se agotaron.

Un amplio y variado público disfruta de los conciertos de la malagueña | Foto: Rubén Bonmatí, VAVEL Música

La visita a Alicante no solo será especial por ser la primera en esta gira, también porque el público guarda un grato recuerdo de Crónica de un baile. Este disco supuso un salto considerable en la carrera de Vanesa Martín para confirmar las sensaciones positivas de Cuestión de piel o Trampas, entre otros. Aunque es preciso recordar que “Munay” está consiguiendo superar las expectativas y nervios previos que la propia artista nos contaba en una entrevista.

Aquella gira comenzó en el Teatro Principal de Alicante donde la magia brotaba entre la inquietud de cuidar cada detalle al máximo. En esa noche, el público vio como la cantante y compositora que les sorprendió en la Sala Stereo hace años, había crecido en lo musical y ya no era solo una promesa. Ya era una realidad y desde entonces no ha dejado de crecer para convertirse en la referencia del pop femenino nacional.

Letras directas en un pop de autor

Vanesa Martín ha conseguido instaurarse en uno de los lugares más privilegiados de la música nacional. Gusta tanto al público, que no duda en llenar cada uno de sus conciertos, como a la crítica especializada que valora su alto nivel compositivo de las letras, melodía y un directo de lo más cuidado. La música nacional está en un gran momento gracias a estos artistas que se arriesgan con temas tan personales y no por canciones con fecha de caducidad pensadas para sonar en radios o listas de reproducción.

La malagueña, lejos de querer darse un descanso después de un año entero de conciertos, continúa con nuevos proyectos en mente. Sin ir más lejos, ahora mismo lleva tres semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en Portugal gracias al dueto con Matias Damasio en la canción Porque queramos vernos. Para celebrar estos éxitos cosechados, Vanesa Martín ha anunciado la reedición del disco actual el 24 de noviembre, con nuevos duetos, alguna canción nueva y el concierto íntegro del pasado mes de julio en la Plaza de toros de la Malagueta de su ciudad natal.

Todo hace pensar que la noche en Alicante volverá a estar cargada de magia, emotividad y sobre todo música de una Vanesa Martín que no se dejará un ápice de esfuerzo para hacer disfrutar a sus seguidores. Habrá lugar para las canciones históricas y con las que ha crecido, como Aún no te has ido o Sintiéndonos. Pero también para los que acaban de llegar y prometen quedarse, como Te has perdido quién soy y Complicidad.